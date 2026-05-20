Drama The Scarecrow Makin Menegangkan, Park Hae Soo dan Lee Hee Joon Memanas

JawaPos.com - Makin menarik, drama The Scarecrow yang diperankan aktor Korea Park Hae Soo dan Lee Hee Joon kini merilis foto baru.

Dilansir dari Soompi, Rabu (20/5), drama ini berlatar antara tahun 1988 dan 2019, menyoroti dua pria penuh kesialan saat mereka mengejar kebenaran selama 30 tahun.

Di episode sebelumnya, Kang Tae Joo (Park Hae Soo) mengidentifikasi modus operandi kriminal yang sama pada tubuh korban dari kasus pembunuhan Muwon.

Makin menegangkan, ia menduga bahwa gadis delapan tahun yaitu Yoon Hye Jin (Lee Arin) bisa menjadi korban lain dari pembunuhan berantai tersebut.

Namun, jasad yang ditemukan di lokasi pencarian ternyata bukan Yoon Hye Jin, melainkan korban pembunuhan baru.

Ternyata Cha Si Young, bersama Jang Myeong Do (Jeon Jae Hong), Do Hyeong Gu (Kim Eun Woo), dan Park Dae Ho (Ryu Hae Jun), telah menemukan jasad Yoon Hye Jin dan menyembunyikannya secara diam-diam.

Menariknya, kesaksian Lee Gi Hwan (Jung Moon Sung), yang menceritakan kejadian 30 tahun lalu, semakin meningkatkan ketegangan.

Saat investigasi dan persidangan kasus pembunuhan berantai Gangseong berlanjut, hubungan yang tak baik antara Kang Tae Joo (Park Hae Soo) dan Cha Si Young (Lee Hee Joon) semakin tegang.