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Abdul Rahman
Jumat, 5 Juni 2026 | 02.55 WIB

Bela Ruben Onsu, Lisa Mariana: Nggak Habis Pikir Gue Sama Sarwendah!

Lisa Mariana bersama tim kuasa hukum di Komnas Perempuan. (Abdul Rahman/ JawaPos.com) - Image

Lisa Mariana bersama tim kuasa hukum di Komnas Perempuan. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Selebgram Lisa Mariana ikut memberikan tanggapan terkait pernyataan Sarwendah saat live di media sosial menyinggung soal cong yang kemudian diartikan sebagai benc*** diduga dialamatkan kepada mantan suaminya, Ruben Onsu.
 
"Suka nggak habis pikir deh sama si SW ini, semangat koh @ruben_onsu," tulis Lisa Mariana sembari memberikan semangat kepada Ruben Onsu.

Perempuan yang sempat gemparkan publik satu Indonesia atas pengakuannya punya anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku heran kenapa Sarwendah baru mengungkit hal itu sekarang. 

"Kalau memang syong kenapa sampai belasan tahun pernikahan Wen? Ada beberapa anak kandung lagi. Terus lu nunggu apa selama itu? Harta kah?," ujar Lisa Mariana.

"Kita semua tahu disini kok @ruben_onsu ngondeqq, itu kebutuhan kamera dari zaman sama almarhum Olga. Ada juga pacar lo yang sekarang kayak hombreng Wen. Sejauh ini, ini yang paling jauh, tapi gue bersaksi ko @ruben_onsu orang baik !!," imbuh Lisa.

Banyak netizen sependapat dengan Lisa Mariana. Sejumlah dari mereka mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diperlihatkan Lisa terhadap Ruben Onsu.

"Wenda kalau nggak nikah sama Ruben nggak bakalan terkenal. Pas lagi jadi Cherrybelle dia nggak dilihat banyak orang," komentar salah satu netizen.

"Wenda tanpa Ruben hanya eks Cherrybelle," timpal yang lainnya.

"Tapi setelah Ruben pisah dari Sarwendah kelihatan lebih sehat daripada pas masih sama Sarwendah."

Editor: Abdul Rahman
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