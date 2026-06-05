Kim Nam Gil jadi Detektif, Simak Kisahnya di Drama Baru Nightmare

Kim Nam Gil. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Ahli memerankan karakter apapun, aktor Korea Kim Nam Gil akan berperan di drama bertajuk Nightmare.
Dikutip dari Soompi, Kamis (4/6), drama SBS itu membuat penasaran dengan rilisan foto pertamanya, yang menampilkan sang aktor.
Tentunya penayangan drama ini sangat dinantikan penggemar yang ingin melihat akting hebat dari sosok Kim Nam Gil.
Nightmare menceritakan kelompok vigilante yang memenjarakan penjahat yang tidak dapat dihukum oleh hukum bukan di penjara, tetapi di dalam mimpi buruk.
Serial ini mengikuti individu-individu saat mereka melintasi batas antara mimpi dan kenyataan untuk memberikan keadilan versi sendiri.
Nantinya, Kim Nam Gil memerankan detektif Kim Tae Yi, yang kembali dari tugas penyamaran panjang sebagai orang berbeda.
Dari kepribadian, cara bicara, dan gaya hidupnya telah berubah, namun tekadnya yang teguh untuk menumpas kejahatan tetap sama.
Memiliki insting tajam dan semangat tak kenal lelah, ia bergabung dengan para vigilante yang menjebak para penjahat dalam mimpi buruk.
Lawan mainnya, Lee Yoo Mi memerankan Jang Gyu Eun, seorang petugas polisi di Distrik Selatan yang fokus pada dukungan terhadap para korban.
Karakternya pemalu dan pendiam, namun berbeda di mimpi para penjahat yang telah lolos dari hukuman, ia menimbulkan rasa sakit dengan cara brutal, bertindak sebagai arsitek mimpi buruk.
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