Viral Sarwendah Sebut Kata Kasar Diduga Hina Ruben Onsu Saat Live di Medsos

JawaPos.com - Perseteruan antara Sarwendah dan Ruben Onsu semakin memanas. Mereka kini memperlihatkan konflik secara terbuka ke publik setelah tidak ada titik temu antara keduanya. Mulai dari pengasuhan anak, nafkah anak yang angkanya di atas Rp 200 juta, hingga masalah harta bersama pascaperceraian.

Kini viral di media sosial potongan video memperlihatkan kata kasar terlontar dari mulut Sarwendah saat melakukan live di media sosial (medsos). Dalam video yang kini beredar luas, Sarwendah menyebutkan kata 'cong' hingga 'anj***' diduga dialamatkan kepada Ruben Onsu.

"Cong. Gue nggak butuh uang lo anj***,” ucap Sarwendah dengan ekspresi kesal.

Ruben Onsu membuat unggahan di akun media sosial diduga untuk memberikan respons atas apa yang diungkapkan Sarwendah. Ayahanda Betrand Peto itu menyinggung soal rezeki yang pernah dia berikan sebelumnya namun justru berbuah hinaan.

"Jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati dan ada kebaikanku yang pernah membantumu dan itu dilupakan tidak apa-apa," Ruben Onsu.

Dia menegaskan tidak masalah meski diremehkan oleh orang yang sempat dia bantu. Ruben Onsu mengisyaratkan memiliki jasa terhadap Sarwendah bisa dikenal publik luas seperti sekarang berkat menikah dan hidup bersamanya selama bertahun-tahun.

"Saya tetap bangga orang yang dihina dan diremehkan, pernah mengangkatnya dari tumpukan lumpur, menyiram dan merawatnya dengan keringatku. Semoga bisa mengingatnya dan menjaga lisannya," ujar Ruben Onsu.

Setelah umpatan kekesalan Sarwendah viral di media sosial, pihak pengacaranya menyatakan bahwa apa yang dikatakan Sarwendah sifatnya terbuka atau tidak tertuju kepada Ruben Onsu.