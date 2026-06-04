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Abdul Rahman
Jumat, 5 Juni 2026 | 01.55 WIB

Manajer Artis Nanda Persada Bersaksi Ruben Onsu Punya Kontribusi Angkat Sarwendah

Ruben Onsu yang ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (4/12), menceritakan destinasi liburan akhir tahun bersama keluarganya. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Ruben Onsu yang ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (4/12), menceritakan destinasi liburan akhir tahun bersama keluarganya. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Konflik antara Ruben Onsu dengan Sarwendah semakin memanas. Belum ada tanda-tanda permasalahan mereka akan segera berakhir setelah masing-masing berdiri di posisinya sendiri dan belum menemukan titik temu.

Konflik antara Sarwendah dan Ruben Onsu semakin meruncing setelah adanya pernyataan kasar berupa 'cong' yang diduga 'benc***' dilontarkan Sarwendah saat live di media sosial.

Kendati tidak menyebutkan nama, netizen dengan cepat menduga pernyataan Sarwendah tersebut ditujukan kepada Ruben Onsu. Apalagi, dia menambahkannya dengan kalimat 'tidak butuh uangnya' di tengah silang pendapat soal nafkah anak yang angkanya mencapai Rp 200 juta setiap bulannya namun Ruben sulit bertemu anak-anak.

Manajer artis Nanda Persada mengeluhkan konflik antara Sarwendah dan Ruben Onsu masih terus berlanjut. Apalagi, keduanya pernah sama-sama berada di bawah manajemennya.

"Konflik antar mantan pasangan (artis) yang nggak kelar-kelar. Please jangan mengorbankan psikis anak-anak. Apalagi menjauhkan anak dari orang tuanya," tulis Nanda Persada dalam unggahannya di Threads.

Nanda mengungkapkan kesaksiannya bahwa Ruben Onsu punya kontribusi dalam mengangkat karier dan nama Sarwendah.

"Ruben yang dulu titipin Wenda ke gue buat dimanajerin. Gue tahu banget perjuangan Ruben buat support Wenda biar sukses. Dan sekarang kok jadi begini," keluh Nanda. 

Pada kolom komentar, netizen kecewa atas tindakan Sarwendah yang terlihat mempersulit anak-anak bertemu dengan Ruben Onsu.

"Padahal tinggal diam, temuin anaknya sama bapaknya, hubungan tetap baik. Urusan pacaran sama berondong ya terserah lu aja Wendah. Nggak usah menghina bapaknya anak-anak. Gimana pun mereka butuh bapaknya, temuin mereka selagi masih ada," komentar salah satu warganet.

Editor: Abdul Rahman
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