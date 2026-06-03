Sarwendah Isyaratkan Pegang Aib Ruben Onsu

JawaPos.com - Ruben Onsu dan Sarwendah kini semakin memperlihatkan 'perang terbuka' ke hadapan publik setelah adanya permasalahan pascaperceraian yang belum dapat diselesaikan dengan baik dan bijak.

Permasalahan antara Ruben Onsu dan Sarwendah tidak hanya soal pengasuhan anak, tapi juga terkait masalah harta bersama.

Salah satu harta yang menjadi titik pangkal pertikaian cukup sengit antara mereka adalah aset berupa rumah yang kini ditempati Sarwendah dan anak-anak di bilangan Cilandak Jakarta Selatan.

Di tengah perseteruan yang cukup panas dengan Ruben Onsu, Sarwendah mengisyaratkan bahwa dirinya memegang aib Ruben namun selama ini tidak pernah dibukanya ke publik.

Sarwendah enggan membongkar aib pasangan dengan alasan tidak diperbolehkan oleh ajaran agama yang diyakininya.

"Di agama apa pun dalam perhikahan menutupi aib suami adalah ibadah, saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai istri," tulis Sarwendah di akun Threads pribadinya.

Sarwendah pada postingan lainnya mengisyarakatkan bahwa dirinya sudah move on dari masa lalu dan kini memulai kehidupan yang baru.