Pengacara Sarwendah: Ruben Onsu Minta Anak di Media, Nggak Pernah Menghubungi

JawaPos.com - Pengacara Sarwendah memberikan sentilan keras terhadap pihak Ruben Onsu yang kerap menyinggung sulitnya bertemu dan melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya melalui media.

Pihak Sarwendah meminta Ruben Onsu tidak lagi memainkan strategi membawa masalah anak ke ranah publik karena hal itu dianggap kurang tepat. Ruben diminta untuk menghubungi Sarwendah secara langsung.

"Tidak perlu minta anak di media. Menurut saya tidak fair dan juga tidak pas. Cukup WA dari bapaknya kepada ibunya. Coba WA mau ketemu anak dong. Nanti dijawab ya kan," kata Chris Sam Siwu selaku kuasa hukum Sarwendah di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (31/5).

Menurut pengacara Sarwendah, seandainya anak-anak sedang ada kegiatan sekolah atau les pada hari dimana Ruben Onsu ingin bersama, Sarwendah pasti akan mencarikan waktu yang kosong supaya ayahnya bisa bertemu darah dagingnya.

Namun sayangnya, katanya, sampai dengan saat ini, Ruben Onsu tidak pernah menghubungi Sarwendah secara langsung untuk tujuan minta dipertemukan dengan anak.

"Kalau saya cek dan saya juga tanya ke klien, pernah nggak bapaknya WA kepada Bu Wenda? Dijawab nggak pernah. Terus kita mau ngomong apa? Mau ngomong mintanya di media, minta dari orang lain? Ya nggak bisa. Anak itu adalah bapak dengan ibu. Itulah fungsinya bapak," papar Chris Sam Siwu.

Dia lebih lanjut mengatakan, Ruben Onsu menjalin komunikasi dengan Sarwendah yang merupakan mantan istri sah-sah saja. Apalagi, ada anak-anak yang perlu dipikirkan dan diberi perhatian bersama.

"Jadi, jangan lagi ada apa-apa hubungi pengacara. Kami yang bingung juga sebagai pengacara. Kami ngurusin hal-hal yang buat kami terlalu jauh ke teknis orang tua dan anak. Makanya kami selalu menolak," tuturnya.