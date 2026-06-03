Ruben Onsu Minta Uang Cicilan Dikembalikan Jika Sarwendah Mau Memiliki Rumah Cilandak

JawaPos.com - Perseteruan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu tidak hanya terkait masalah pengasuhan anak, tapi juga tentang pembagian harta bersama.

Salah satu rumah yang kini menjadi objek sengketa adalah rumah yang ditempati Sarwendah dan anak-anak yang terletak di bilangan Cilandak Jakarta Selatan.

Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya mengaku sangat mengkhawatirkan Sarwendah bakal menghilangkan kontribusinya terhadap anak-anak. Ruben khawatir anak-anak tidak diberi tahu terkait jerih payahnya dalam membayar cicilan rumah itu selama ini.

"Ruben khawatir anak-anak yang ada dalam pengasuhan ibunya akan berpikir bahwa ayahnya nggak berbuat apa-apa. Ayahnya nggak memberikan apa-apa. Bahkan, rumah itu pun ayahnya nggak ada andil," kata Minola Sebayang selaku kuasa Ruben Onsu di bilangan Jakarta Selatan.

Pihak Ruben Onsu menyatakan, jika rumah itu akan diberikan untuk anak-anak, maka kontribusi Ruben dan Sarwendah selaku kedua orang tua harus diperjelas. Misalnya, Ruben yang membayar cicilannya dari awal sampai pertengahan. Sisanya kemudian disambng dilanjutkan oleh Sarwendah sampai lunas.

"Kalau mau diserahkan ke anak, harus jelas di ujung perjalanan itu Mamanya yang lunasin biar adil," kata Minola Sebayang.

Jika Sarwendah akan memiliki rumah itu sepenuhnya, pihak Ruben Onsu juga tidak keberatan. Namun konsekuensinya, Ruben meminta dana cicilan yang sudah dibayarkannya atas rumah itu harus dikembalikan oleh Sarwendah.

"Kalau rumah itu mau diklaim sebagai hasil jerih payahnya tanpa ada andil Ruben, wajar nggak kalau Ruben minta dikembalikan uangnya?," katanya.