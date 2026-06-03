Ruben Onsu Minta Uang Cicilan Dikembalikan Jika Sarwendah Mau Memiliki Rumah Cilandak

Artis Ruben Onsu. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perseteruan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu tidak hanya terkait masalah pengasuhan anak, tapi juga tentang pembagian harta bersama.
Salah satu rumah yang kini menjadi objek sengketa adalah rumah yang ditempati Sarwendah dan anak-anak yang terletak di bilangan Cilandak Jakarta Selatan.
Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya mengaku sangat mengkhawatirkan Sarwendah bakal menghilangkan kontribusinya terhadap anak-anak. Ruben khawatir anak-anak tidak diberi tahu terkait jerih payahnya dalam membayar cicilan rumah itu selama ini.
"Ruben khawatir anak-anak yang ada dalam pengasuhan ibunya akan berpikir bahwa ayahnya nggak berbuat apa-apa. Ayahnya nggak memberikan apa-apa. Bahkan, rumah itu pun ayahnya nggak ada andil," kata Minola Sebayang selaku kuasa Ruben Onsu di bilangan Jakarta Selatan.
Baca Juga:Jadi Model Pemikat dalam Kasus Penipuan Jaringan Internasional, Fabiola Eks Istri Reza SMASH Raup Rp 41 Miliar
Pihak Ruben Onsu menyatakan, jika rumah itu akan diberikan untuk anak-anak, maka kontribusi Ruben dan Sarwendah selaku kedua orang tua harus diperjelas. Misalnya, Ruben yang membayar cicilannya dari awal sampai pertengahan. Sisanya kemudian disambng dilanjutkan oleh Sarwendah sampai lunas.
"Kalau mau diserahkan ke anak, harus jelas di ujung perjalanan itu Mamanya yang lunasin biar adil," kata Minola Sebayang.
Jika Sarwendah akan memiliki rumah itu sepenuhnya, pihak Ruben Onsu juga tidak keberatan. Namun konsekuensinya, Ruben meminta dana cicilan yang sudah dibayarkannya atas rumah itu harus dikembalikan oleh Sarwendah.
"Kalau rumah itu mau diklaim sebagai hasil jerih payahnya tanpa ada andil Ruben, wajar nggak kalau Ruben minta dikembalikan uangnya?," katanya.
Sebelumnya, Sarwendah melalui kuasa hukumnya membongkar fakta bahwa Ruben Onsu tidak membayarkan cicilan atas rumah yang kini ditempatinya bersama anak-anak.
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan