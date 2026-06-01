Ruben Onsu Tak Beri Nafkah ke Anak-anak Sejak 2025, Pihak Sarwendah: Klien Kami Tidak Mengeluh

JawaPos.com - Pengacara Sarwendah blak-blakan menyatakan bahwa Ruben Onsu sudah tidak memberikan nafkah ke anak-anaknya sejak penghujung tahun 2025.

Apa yang dilakukan Ruben Onsu dinilai bertentangan dengan kewajiban yang harus ditunaikan mengingat seorang ayah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Selain itu, apa yang dilakukan Ruben Onsu dengan menghentikan pemberian nafkah ke anak-anak juga dianggap tidak sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama saat mereka dalam proses perceraian.

“Fakta yang terjadi meski sudah disepakati, klien kami sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 yang justru membiayai anak-anak. Biaya sekolah, les-les atau bimbingan belajar," kata Abraham Simon di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (31/5).

Bukan hanya biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, Sarwendah juga yang menanggung biaya kesehatan anak-anaknya. Misalnya jika ada anak sakit dan harus dirawat ke rumah sakit, menurut pengacaranya, itu ditanggung oleh Sarwendah karena Ruben Onsu tidak mengucurkan dana.

Pihak Sarwendah selama ini diam tidak bicara hal ini ke publik dengan maksud ingin merahasiakannya supaya tidak membongkar kejelekan Ruben Onsu ke publik. Pihak Sarwendah akhirnya bicara ke publik setelah pihak Ruben Onsu dianggap kerap bicara di hadapan awak media.

"Meski klien kami yang menanggung kebutuhan anak-anak, klien kami tidak mengeluhkan kok, tidak berkoar-koar di media bahwa hal itu terjadi. Klien kami juga tidak menagihkan kok," tutur Abraham Simon.

Pihak Sarwendah juga mengaku, apa yang disampaikan pihak Ruben Onsu sudah melenceng dari fakta yang sebenarnya. Mau tidak mau, pihak Sarwendah akhirnya bicara untuk membuat keterangan yang beredar di publik kembali sesuai dengan fakta.