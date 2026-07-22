5 Basis Suporter Paling Ikonik di Piala Dunia 2026, Norwegia Jadi yang Terbaik

Potret Viking Row supporter timnas Norwegia. (Timotius A. CLARY/AFP)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 telah resmi berakhir dengan menampilkan timnas Spanyol sebagai raja sepak bola dunia yang tak terkalahkan dengan tujuh kemenangan dan satu kali hasil imbang. Ajang ini selalu menyajikan hal-hal tak terlupakan.
Di lapangan, para penggemar disuguhi penampilan kelas dunia dari pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, dan Lionel Messi yang tampil gemilang. Tersaji pula gol-gol yang tak terlupakan, pertandingan-pertandingan dramatis, serta kisah inspiratif dari tim-tim kuda hitam, negara-negara seperti Tanjung Verde dan Republik Demokratik Kongo berhasil memikat perhatian di panggung sepak bola terbesar ini.
Aksi di lapangan sungguh luar biasa, dan para penggemar dari seluruh penjuru dunia tak diragukan lagi turut berperan besar dalam menjadikan ajang ini begitu berkesan di luar lapangan hijau serta di tribun. Mulai dari lautan pendukung berbaju oranye yang membanjiri jalanan kota hingga perayaan khas Meksiko yang menyemarakkan berbagai kawasan, serta atmosfer stadion yang gemuruh, tarian ikonik, dan tradisi dari para pendukung yang telah memainkan peran besar dalam membentuk karakter Piala Dunia 2026.
Setiap kelompok pendukung membawa warna tersendiri bagi turnamen ini, namun ada beberapa yang tampil lebih atraktif dibandingkan yang lain. Baik melalui semangat yang membara, kreativitas, keriuhan, maupun jumlah massa yang massif.
Para supporter setiap negara ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan, tidak hanya pada turnamen musim panas ini, tetapi juga dalam sejarah Piala Dunia. Melansir dari Sports Illustrated, berikut adalah lima fans paling ikonik di Piala Dunia 2026
Berbeda dengan beberapa negara lain dalam daftar ini, yang terkenal dengan pesta besar-besaran, perayaan yang terkonsep, dan pendukung yang mengubah kota menjadi arena festival, para penggemar Argentina mendapatkan tempat terutama karena semangat yang membara.
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Entah karena beban sebagai juara bertahan, bermain di negara tetangga, kemungkinan bahwa ini bisa menjadi Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi, ataupun drama yang menyelimuti perjalanan di fase gugur, para supporter telah menciptakan beberapa momen paling emosional di turnamen ini.
Saat La Albiceleste berulang kali meraih kemenangan tipis di tengah tekanan sebagai juara bertahan, setiap gol terasa seperti pelepasan emosi yang telah tertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Ketika bola bersarang di gawang, terutama di saat-saat akhir pertandingan, batas antara tim dan penggemar seolah sirna. Para pemain berlari kencang ke arah sudut lapangan, pendukung merangsek maju, syal diayunkan di atas kepala, seruan "Vamos!" menggema di seluruh stadion.
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