10 Tempat Makan Gado-Gado Enak dan Legendaris di Jakarta yang Patut Dikunjungi Pecinta Kuliner Khas Betawi

JawaPos.com - Gado-gado menjadi salah satu kuliner khas Betawi yang selalu berhasil menggugah selera.

Perpaduan aneka sayuran segar dengan bumbu kacang yang gurih membuat hidangan ini digemari berbagai kalangan.

Di Jakarta, terdapat sejumlah warung dan restoran gado-gado legendaris yang telah bertahan puluhan tahun dan memiliki pelanggan setia.

Dilansir dari kanal YouTube 10 Best Id, berikut rekomendasi gado-gado legendaris yang wajib masuk daftar kuliner Anda.

1. Gado-Gado Kertanegara

Gado-Gado Kertanegara menjadi salah satu tempat makan gado-gado paling terkenal di Jakarta.

Berlokasi di Jalan Kertanegara No.2, usaha kuliner ini telah berdiri sejak tahun 1986. Pelanggannya berasal dari berbagai kalangan, termasuk tokoh nasional dan selebritas.

Dirintis oleh Ibu Sumartin dari sebuah mobil tua, kini warung ini mampu menjual ratusan porsi setiap hari.

Dengan harga sekitar Rp25.000, pengunjung dapat menikmati kombinasi toge, kol, kangkung, kacang panjang, kentang, tahu, dan telur rebus yang disiram bumbu kacang khas.