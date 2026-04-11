Vokal Dipertanyakan, Konser Perdana EXO Tanpa CBX Bikin Fans Terbelah

JawaPos.com - EXO kembali menjadi sorotan publik setelah memulai tur dunia terbaru mereka bertajuk EXO PLANET #6 - EXhOrizon.

Konser yang digelar di Seoul ini menandai comeback mereka di tengah perubahan internal dalam grup.

Pada tur kali ini, EXO tampil dengan formasi 5 anggota aktif. Absennya unit CBX (Chen, Baekhyun dan Xiumin) menjadi salah satu faktor utama yang menjadi topik perbincangan.

Meski begitu, para member tetap membawakan sejumlah lagu hits lama yang sudah dikenal luas oleh penggemar.

Lagu-lagu tersebut diaransemen ulang untuk menyesuaikan dengan jumlah anggota yang tampil di panggung.

Salah satu momen yang menarik perhatian adalah penampilan lagu “Baby, Don’t Cry” yang dibawakan duet D.O. dan Suho.

Namun, tidak semua respons yang muncul bersifat positif. Melaporkan dari Koreaboo beberapa penonton mengkritik stabilitas vokal khususnya pada penampilan Suho yang dinilai kurang konsisten selama konser berlangsung.

Selain itu, ada juga komentar yang menyebutkan bahwa keseluruhan performa terasa kurang maksimal dibandingkan standar yang biasa ditampilkan oleh EXO di masa lalu.

"Aku tak percaya aku bertahan di K-pop cukup lama untuk menyaksikan kemerosotan total posisi EXO sebagai kekuatan vokal utama," tulis pemilik akun X @sosweetbbh.

"Harmoni vokal mereka mengerikan; mereka sumbang dan tidak pernah sinkron, bahkan mereka kehilangan ritme lagu. Ini benar-benar bencana. Sekali lagi, kita telah melihat bahwa CBX adalah pihak yang memenuhi kebutuhan vokal grup tersebut," ciutan @bbhluvis.

Meski demikian, banyak penggemar tetap memberikan dukungan penuh. Mereka mengapresiasi kerja keras para anggota yang harus membawakan bagian lagu milik member lain.

"Ini juga sangat sulit ketika mereka mencoba menutupi kekurangan 3 anggota lagi. Mereka cedera dan sakit selama comeback dan sekarang ditambah tekanan ekstra ini juga... tekanan yang mereka alami benar-benar mengkhawatirkan," ucap @berrybunnyful.

"Sejujurnya saya merasa kasihan pada EXO 5. Mereka jelas berada di bawah tekanan yang besar, dan pada akhirnya mereka hanya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai penyanyi. Mencapai nada tinggi berulang kali sama sekali tidak mudah, itu sangat membebani pita suara dan bahkan dapat menyebabkan sakit kepala dan kelelahan fisik. Mereka melakukannya dengan baik, tetapi saya sangat berharap mereka sedikit lebih santai dan menjaga diri mereka sendiri juga," tulis panjang dari @im_jcws_wife.