Meuthia Nabila
Kamis, 28 Mei 2026 | 22.54 WIB

Dowoon DAY6 Mengunggah Postingan Setelah Agensi Angkat Bicara Perihal Rumor Kencannya

Dowoon sampaikan pesan setelah dirumorkan tengah berkencan./Instagram @d.ddablue

JawaPos.com - Dowoon DAY6 menjadi sorotan, setelah mengunggah pesan yang diduga tersirat menyusul rumor kencan yang beredar belakangan ini.

Pada tanggal 28 Mei, Dowoon DAY6 membagikan sebuah postingan yang penuh makna di akun Instagram pribadinya @d.ddablue.

“Tim kami (DAY6) tidak akan pernah lenyap, meskipun kami meninggal. Aku tidak akan pergi ke mana-mana, jadi jangan perhatikan postingan-postingan negatif."

"Meskipun untuk saat ini kamu melihat postingan yang berkaitan denganku, abaikan saja.”

“Maaf telah menyakiti kalian. Tolong tunggu sebentar lagi,” isi postingan Instagram Story yang diunggah Dowoon.

Banyak yang menafsirkan pesan tersebut, sebagai tanggapan atas rumor kencan yang baru-baru ini beredar seputar dirinya, sekaligus sebagai bentuk penegasan bagi para penggemarnya.

Dikutip dari Allkpop, Dowoon dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan konten kreator Yoo Ji Yoo. 

Menanggapi spekulasi tersebut, seorang perwakilan dari JYP Entertainment hanya memberikan pernyataan singkat.

“Kami tidak memiliki pernyataan resmi,” ungkap JYP Entertainment kepada Xports News pada tanggal 26 Mei.

Yoo Ji Yoo memiliki saluran YouTube ‘Buddle_u’ dan juga dikenal sebagai adik perempuan dari YouTuber terkenal Yoo Hye Joo, yang pertama kali menjadi populer sebagai ulzzang.

