Soal Pernikahan Fuji, Begini Kata Haji Faisal

JawaPos.com - Fujianti Utami atau Fuji telah menggenggam kesuksesan sebagai seorang influencer dan konten kreator. Dia telah membeli sejumlah aset dari hasil kerja kerasnya sendiri selama beberapa tahun. Misalnya, Fuji berhasil membeli rumah impian yang harganya bernilai fantastis.

Di tengah kesuksesan karier Fuji sebagai konten kreator, masih ada yang terasa kurang lengkap dalam hidupnya karena dia belum menikah. Haji Faisal selalu ayahanda mengatakan, dirinya tidak akan mendesak sang putri untuk segera menikah dalam waktu dekat.

"Kita belum bicara ke situ (ke arah pernikahan,red). Biarlah dia berkarier dulu, biarlah dia jalani hidupnya dengan enjoy dulu. Biarlah dia senang-senang dulu sama saudara-saudaranya," ujar Haji Faisal di bilangan Jakarta Barat, Rabu (27/5).

Menurut Haji Faisal, usia Fuji yang saat ini masih muda membuatnya santai tidak mau cepat-cepat mengharapkan cucu dari Fuji. Dia membebaskan sang putri memutuskan kapan waktu terbaik untuk dia menikah dan membangun mahligai rumah tangga.

Terkait kriteria calon menantu idaman, Haji Faisal mengaku tidak punya kriteria khusus. Dia merasa bukan dirinya yang harus membuat kriteria karena yang akan mengarungi hidup bersama pasangannya adalah sang putri, bukan dirinya.

"Semua keputusan ada di tangan Fuji. Saya nggak ada kriteria khusus karena dia yang akan menjalani. Tapi perjalanan hidupnya ini masih panjang," ujar Haji Faisal.

Bukan soal pasangan, Haji Faisal kerap menyampaikan pesan kepada Fuji untuk dia bisa menjaga diri dengan baik. Selain itu, dia juga meminta Fuji untuk selalu menjaga kesehatan.

Menurut Haji Faisal, sebanyak apa pun harta yang didapat jika kondisi kesehatan tidak baik, justru tidak dapat menikmati hasil dari kerja kerasnya. Dia meminta sang putri dapat menyeimbangkan antara bekerja dengan istirahat.