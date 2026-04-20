Tak Yakin Uang Miliaran Bakal Kembali, Fuji Ingin Mantan Admin Dapat Hukuman Setimpal

Potret Selebgram Fujianti Utami alias Fuji. (Instagram @fuji_an)
JawaPos.com - Selebgram Fujianti Utami atau Fuji menaruh harapan besar agar mantan admin dirinya dapat dijatuhi hukum yang setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dia perbuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fuji setelah kasus dugaan penggelapan dana yang telah dilaporkannya pada tahun lalu terhadap mantan admin, kasusnya kini naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
"Aku pengin dia dihukum seadil-adilnya sih. Karena apa yang sudah dia perlakukan sama aku menurut aku sudah kelewatan banget," ujar Fuji saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (20/4).
Fuji tidak yakin uang mencapai miliaran rupiah miliknya itu akan dapat dikembalikan oleh mantan admin. Pasalnya, uang itu sangat besar untuk ukuran dirinya.
"Sejauh ini kayaknya dia cuma minta maaf doang ya. Kalau mau ngebalikin juga dari mana ya kalau untuk uang hampir 4 digit, lebih dari 1 M ya," kata Fuji.
Bukan bermaksud mengecilkan keajaiban dalam hidup dan juga kekuasaan Tuhan, tapi Fuji merasa mantan admin akan sangat kesulitan untuk mengembalikan uang yang sudah diambil dari Fuji secara tidak sah.
"Kalau bisa balikin ya harus kerja apa coba? Karena menurut aku mau kerja dari mana dia untuk ngembaliin itu. Bukan maksudnya ngerendahin ya, karena sebenarnya gaji dia juga sudah oke. Tapi dia memilih untuk menggelapkan dana, kurangnya dari mana? Ternyata memang kayaknya nggak ada puasnya," kata Fuji.
