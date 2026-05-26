Libatkan Siswa dan Guru, Penerima Manfaat MBG di Kediri Dapat Pelatihan Bahasa Inggris dan Penggunaan Medsos

JawaPos.com - Penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendapat pembinaan karakter dan penguatan keterampilan. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan SDM.

Pembinaan digelar di Pesantren Babussalam oleh Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia. Adapun pembinaan diberikan kepada penerima MBG dari SPPG Keling 01.

Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Thenu mengatakan, pelatihan ini mencakup Bahasa Inggris, dan penggunaan media sosial secara profesional.

"Kami melihat ini kesempatan untuk meningkatkan SDM, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan Bahasa Inggris, tutornya orang Indonesia dan Eropa supaya secara praktik bisa komunikasi. Yang kedua karena ini era digital, kami melengkapi anak-anak jadi konten kreator, supaya mereka keluar dari pesantren atau sekolah bisa melatih skill khususnya di wilayah Kepung," ujar Betania, Selasa (26/5).

Pelatihan ini tidak hanya menyasar para siswa, melainkan guru dan mentor anak pun dilibatkan. Para guru ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran kepada para murid.

"Para guru juga akan kami libatkan dan kami ajarkan, supaya mereka bisa mengarahkan para siswa menggunakan media sosial dengan baik. Bisa juga mereka berdagang atau menjadi afiliator," imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0809/Kediri, Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah yang diwakili Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0809/Kediri Mayor Inf. Yuliadi Purnomo menyatakan mendukung program ini. Perlu ada pembinaan kepada generasi muda untuk membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan.

"Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren dan masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul," kata Yuliadi.