Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Selasa, 26 Mei 2026 | 21.02 WIB

Libatkan Siswa dan Guru, Penerima Manfaat MBG di Kediri Dapat Pelatihan Bahasa Inggris dan Penggunaan Medsos

Pembinaan karakter dan penguatan keterampilan diberikan untuk penerima manfaat MBG di Kabupaten Kediri. (Istimewa) - Image

Pembinaan karakter dan penguatan keterampilan diberikan untuk penerima manfaat MBG di Kabupaten Kediri. (Istimewa)

JawaPos.com - Penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendapat pembinaan karakter dan penguatan keterampilan. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan SDM.

Pembinaan digelar di Pesantren Babussalam oleh Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia. Adapun pembinaan diberikan kepada penerima MBG dari SPPG Keling 01.

Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Thenu mengatakan, pelatihan ini mencakup Bahasa Inggris, dan penggunaan media sosial secara profesional.

"Kami melihat ini kesempatan untuk meningkatkan SDM, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan Bahasa Inggris, tutornya orang Indonesia dan Eropa supaya secara praktik bisa komunikasi. Yang kedua karena ini era digital, kami melengkapi anak-anak jadi konten kreator, supaya mereka keluar dari pesantren atau sekolah bisa melatih skill khususnya di wilayah Kepung," ujar Betania, Selasa (26/5).

Pelatihan ini tidak hanya menyasar para siswa, melainkan guru dan mentor anak pun dilibatkan. Para guru ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran kepada para murid.

"Para guru juga akan kami libatkan dan kami ajarkan, supaya mereka bisa mengarahkan para siswa menggunakan media sosial dengan baik. Bisa juga mereka berdagang atau menjadi afiliator," imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0809/Kediri, Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah yang diwakili Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0809/Kediri Mayor Inf. Yuliadi Purnomo menyatakan mendukung program ini. Perlu ada pembinaan kepada generasi muda untuk membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan.

"Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren dan masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul," kata Yuliadi.

Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling selama ini telah memberikan MBG yang bergizi kepada 2.624 penerima manfaat, yakni terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Begini Modus Praktik Jual Titik Dapur MBG: Ngaku Punya Koneksi di BGN Hingga Bentuk LSM - Image
Nasional

Begini Modus Praktik Jual Titik Dapur MBG: Ngaku Punya Koneksi di BGN Hingga Bentuk LSM

Selasa, 26 Mei 2026 | 02.21 WIB

BGN Luncurkan Aplikasi Review Menu MBG: Guru Bisa Lapor Kualitas Makanan Sebelum Dibagikan ke Siswa - Image
Nasional

BGN Luncurkan Aplikasi Review Menu MBG: Guru Bisa Lapor Kualitas Makanan Sebelum Dibagikan ke Siswa

Senin, 25 Mei 2026 | 05.27 WIB

Penerima Manfaat Program MBG Tembus 62,4 Juta Orang hingga Mei 2026  - Image
Nasional

Penerima Manfaat Program MBG Tembus 62,4 Juta Orang hingga Mei 2026 

Senin, 25 Mei 2026 | 03.06 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore