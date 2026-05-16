Tak Canggung Lagi, Ryu Jun Yeol Bereaksi Santai Saat Film Han So Hee Disebut

JawaPos.com - Baru-baru ini aktor Ryu Jun Yeol terlihat menghadiri Festival Film Cannes di Prancis dan langsung menjadi perhatian publik pada 13 Mei 2025.

Bukan sebagai jajaran resmi festival tahun, kehadiran sang aktor disebut sebagai pembeli.

Menurut Allkpop, seorang netizen Jepang yang mengaku sebagai perwakilan dari distributor film Jepang Elas Films secara tidak sengaja bertemu dengan Jun Yeol di kawasan festival film internasional tersebut.

Dalam percakapan mereka, sang distributor mengaku sempat membahas film Korea berjudul Heavy Snow yang dibintangi Han So Hee.

Karena hubungan pribadi kedua artis sebelumnya sempat menjadi sorotan media, netizen tersebut mengaku sedikit gugup.

Namun di luar dugaan, Jun Yeol justru merespons dengan sangat santai. Ia dikabarkan berkata bahwa dirinya tentu mengetahui film tersebut dan bahkan menyebut proyek itu terdengar menarik.

Respons hangat dan santainya itu membuat suasana percakapan menjadi lebih nyaman. Keduanya bahkan tertawa bersama sambil berbincang.

Dalam pertemuan tersebut, ia terlihat mengenakan kemeja putih dipadukan jaket hijau tua serta lencana resmi Cannes di lehernya.

Banyak netizen memuji sikap profesional dan dewasa sang aktor karena tetap bersikap ramah meski topik yang dibahas cukup sensitif.