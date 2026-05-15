Abdul Rahman
Jumat, 15 Mei 2026 | 15.32 WIB

Lindi Fitriyana Melahirkan, Virgoun Ungkap Nama Anak Keempatnya

Momen saat Virgoun menemani Lindi Fitriyana di detik-detik melahirkan. (Instagram: virgoun_)

JawaPos.com - Lindi Fitriyana, istri dari penyanyi Virgoun melahirkan anak laki-laki pada Kamis (14/5) kemarin. Kabar bahagia tersebut diketahui publik usai diunggah di akun Instagram pelantun Surat Cinta untuk Starla.

Virgoun mengunggah momen detik-detik menjelang persalinan. Dia tampak menemani sang istri di rumah sakit di momen kelahiran anak keempatnya.

“Prepare for upcoming kiddos (Bersiap untuk persalinan anak berikutnya),” tulis Virgoun sambil memperlihatkan foto kebersamaan dengan Lindi Fitriyana.

Pada unggahan selanjutnya, Virgoun membagikan wajah anak keempatnya yang baru saja lahir. Tak hanya itu, mantan suami Inara Rusli juga mengungkapkan nama untuk buah hatinya tersebut.

"Perfexio Muthmain Virgoun," tulis Virgoun.

Kehadiran Perfexio Muthmain Virgoun menambah kebahagiaan pasangan Virgoun dan Lindi Fitriyana. Ia adalah anak pertama dari pasangan yang melangsungkan pernikahan pada 26 Februari 2026.

Sebelumnya, Virgoun menikah dengan Inara Rusli pada 2014 silam. Pernikahan mereka hancur karena masalah perselingkuhan. Mereka resmi bercerai pada 10 November 2023.

Dari pernikahan dengan Inara Rusli, Virgoun dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Starla Rhea Idola Virgoun (lahir pada 20 Mei 2015), Faith Lee As Syair Virgoun (24 Januari 2019), dan Terang Sharique Virgoun (29 Maret 2020).

