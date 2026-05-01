Elly Sugigi Akhirnya Bongkar Fakta Dapat Emas dan Apartemen dalam Video Akad Nikah

JawaPos.com - Video akad nikah Elly Sugigi dengan Haqiqi diketahui viral di media sosial sejak beberapa hari belakangan. Banyak netizen mengucapkan selamat atas pernikahan Mpok Elly ke-6 kalinya.

Ada juga netizen menduga bahwa pernikahan Elly Sugigi tidak benar-benar terjadi. Ada yang menduga hanya gimmick, ada pula netizen menganggap Mpok Elly di-endorse sebagai model.

Setelah beberapa hari menjadi perdebatan di kalangan netizen, Elly Sugigi akhirnya membuka fakta yang sesungguhnya. Dia pun memastikan video akad nikah yang viral di media sosial itu bukanlah pernikahannya ke-6 kali.

Mpok Elly menyampaikan permintaan maaf atas beredarnya video itu hingga memicu terjadinya perdebatan di kalangan netizen.

"Aku mohon maaf dengan pemotretan ini. Kita hanya profesonal kerja aja. Bila ada pihak yang tidak suka, silakan DM aku," tulis Elly Sugigi dalam unggahannya di Instagram.

Dia pun membenarkan bahwa video akad nikah yang sempat viral di media sosial dalam kaitannya dengan pekerjaan. Dia dipercaya oleh salah satu make up artis untuk mempromosikannya di media sosial.

Terlepas dari hal tersebut, Elly Sugigi mengaku senang dan bangga bisa terlihat cantik di usianya yang sudah tidak muda lagi dalam sesi pemotretan dan ketika berakting di momen akad nikah.

"Aku bangga di usia aku yang sudah tidak muda lagi, tapi @egha.makeup masih percaya sama aku buat jadi model setiap tahun di setiap wedding expo-nya," ungkap Elly Sugigi.