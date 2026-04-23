Kontroversi iQIYI di Tiongkok Meningkat Usai Peluncuran Basis Data Aktor yang Berbasis AI

JawaPos.com – Kemarahan publik melanda Tiongkok setelah platform streaming iQIYI meluncurkan basis data aktor berbasis kecerdasan buatan.
Dilansir dari laman Channel News Asia pada Kamis (23/4), Inisiatif yang diluncurkan ini memicu perdebatan luas di kalangan industri hiburan dan masyarakat.
Banyak pihak menilai langkah ini berpotensi mengubah lanskap perfilman secara signifikan.
Program tersebut memungkinkan pembuat konten AI menggunakan citra aktor dalam produksi film dan serial.
Lebih dari 100 selebritas disebut telah bergabung dalam platform tersebut. Informasi ini disampaikan oleh eksekutif iQIYI dalam sebuah konferensi di Beijing.
Namun, sejumlah aktor membantah keterlibatan mereka dalam program tersebut. Mereka menyampaikan melalui media sosial bahwa tidak pernah memberikan persetujuan. Penolakan ini turut memicu reaksi keras dari para penggemar.
Para penggemar menilai kebijakan tersebut dapat mengurangi peluang kerja bagi aktor manusia. Kritik juga muncul terkait potensi hilangnya nilai emosional dalam karya seni. Perdebatan ini semakin meluas di berbagai platform digital.
Menanggapi kritik tersebut, pihak iQIYI menyebut reaksi publik sebagai kesalahpahaman. Mereka menegaskan bahwa aktor tetap memiliki kendali atas penggunaan citra mereka. Perusahaan juga menyatakan tidak memberikan lisensi bebas atas kemiripan aktor.
Wakil Presiden Senior iQIYI, Liu Wenfeng, menjelaskan bahwa platform tersebut hanya bertujuan menghubungkan kreator dengan aktor.
Lin menyebut penggunaan citra tetap memerlukan persetujuan masing-masing pihak. Teknologi ini dikembangkan melalui alat AI bernama Nadou Pro.
