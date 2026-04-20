Profil Yoyo Padi: Salah Saru Drummer Terbaik dengan Permainan yang Mengagumkan

JawaPos.com - Nama Surendro Prasetyo, atau yang lebih dikenal sebagai Yoyo Padi, telah lama menjadi sosok penting dalam industri musik Tanah Air. Sebagai drummer dari Padi Reborn, Yoyo dikenal memiliki kemampuan dalam memainkan alat musik drum dengan teknik kuat, presisi tinggi, dan penuh karakter.

Prestasi dan konsistensinya selama puluhan tahun di dunia musik yang membuat Yoyo Padi diakui sebagai salah satu drummer terbaik di Indonesia.

Belum lama ini, nama Yoyo Padi mendapat sorotan dari publik gara-gara beredar rumor soal perselingkuhan istri politisi Ahmad Sahroni, Feby Belinda, yang dikaitkan dengan Yoyo Padi.

Sampai saat ini, Yoyo Padi belum memberikan respons apa pun terkait rumor yang santer beredar di media sosial.

Profil Yoyo Padi Surendro Prasetyo atau Yoyo Padi lahir pada 29 November 1975. Saat ini dia berusia sekitar 50 tahun atau 51 tahun pada November mendatang.

Yoyo Padi merupakan seorang drummer dan juga salah satu pendiri grup musik Padi dan Musikimia.

Dia satu-satunya personel grup musik Padi yang tidak menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Yoyo Padi sempat menikah dengan penyanyi Rossa pada 18 Maret 2004 dan dikaruniai satu orang anak bernama Rizky Langit Ramadan, lahir 3 Oktober 2006.