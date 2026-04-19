Netizen Main Tebak-tebakan, Nama Yoyo Padi Terseret Isu Perselingkuhan Istri Sahroni

JawaPos.com-Jagat media sosial tengah dihebohkan oleh isu panas yang menyeret nama drummer band legendaris era 90-an, Yoyo Padi. Ia dikaitkan dengan tuduhan perselingkuhan yang melibatkan Feby Belinda, istri dari politisi Ahmad Sahroni.

Isu tersebut bermula dari unggahan akun anonim di Threads yang menyebut adanya hubungan terlarang antara Feby Belinda dan seorang “drummer band terkenal era 1990-an” yang kini berstatus duda. Tanpa menyebut nama secara gamblang, narasi tersebut langsung memicu gelombang spekulasi liar di kalangan warganet.

Tak butuh waktu lama, kolom komentar pun berubah menjadi arena tebak-tebakan. Sejumlah netizen mencoba mencocokkan ciri-ciri yang disebutkan—mulai dari profesi, era kejayaan, hingga status pribadi—yang kemudian mengarah pada sosok Yoyo. Bahkan, beberapa komentar bernada “kode keras” turut memperkeruh suasana.

“Udah ada yang spill, drummer botak, kasih tak sampai, mantan istrinya pudar,” tulis seorang netizen, seolah memberi petunjuk misterius. Komentar lain menimpali dengan dugaan yang lebih terang-terangan, meski tetap dibumbui disclaimer.

Meski isu semakin liar, hingga saat ini belum ada satu pun bukti konkret yang menguatkan tuduhan tersebut. Baik dari pihak Yoyo maupun Feby Belinda juga belum memberikan klarifikasi resmi. Akun media sosial keduanya pun terpantau masih bungkam tanpa respons.

Narasi yang beredar bahkan menyebut kedekatan tersebut bermula dari urusan bisnis di dunia hiburan, lalu berkembang menjadi hubungan pribadi. Klaim lain menyebut keduanya beberapa kali terlihat bersama di ruang publik, mulai dari studio hingga kafe. Namun, semua itu masih sebatas cerita dari sumber anonim yang belum terverifikasi.

Publik pun kini terbelah antara yang percaya, skeptis, hingga yang memilih menunggu klarifikasi resmi. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menyaring informasi dan tidak langsung menelan mentah-mentah kabar yang belum terbukti kebenarannya.