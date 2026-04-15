Sambil Menangis, Ibunda Almarhumah Jupe Minta Dibantu Raffi Ahmad

Raffi Ahmad. (Muhamad Ali/Jawapos)
JawaPos.com - Sri Wulansih, ibunda mendiang Julia Perez atau Jupe, menyampaikan permohonan supaya dibantu oleh presenter Raffi Ahmad yang merupakan sahabat dari almarhumah semasa hidup.
Sambil menangis, Sri Wulansih minta dibantu agar 2 unit apartemen peninggalan Julia Perez dibeli oleh Raffi Ahmad. Dia mengaku sangat kesulitan untuk membayar maintenance atas apartemen tersebut.
"Raffi Ahmad tolong mama. Ada peninggalan Jupe, apartemen dua unit di MT haryono, Cawang. Mama mau jual itu sama Raffi, mama nggak kuat bayar," kata Sri Wulansih sambil menangis dalam video yang beredar di media sosial.
Kehidupan keluarga Jupe jauh berbeda sebelum dan setelah almarhumah meninggal. Kini mereka mengalami kesulitan finansial sampai tidak kuat untuk membayar biaya maintenance apartemen.
"Bayar IPL Rp 6 juta tiap 3 bulan, mama dapat duit dari mana," kata Sri Wulansih lebih lanjut.
Ibunda Jupe merasa, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada dirinya selain Raffi Ahmad. Oleh karena itu, dia sangat berharap suami Nagita Slavina itu dapat meringankan beban hidupnya.
"Nggak ada yang mama harapkan, hanya Raffi yang bisa nolong mama," aku Sri Wulansih.
Julia Perez atau Jupe diketahui meninggal dunia pada 10 Juni 2017 silam. Kehidupan keluarganya berubah setelah dia tiada.
Saat Jupe masih hidup,adik- adiknya terjun ke dunia hiburan.Namun setelah Jupe tiada, mereka merasa tidak menemukan pegangan sehingga memilih untuk menjaga jarak dari dunia keartisan.
