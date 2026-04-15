Punya Firasat Tidak Enak, Anwar BAB Sempat Ingatkan Boiyen Saat Dekat dengan Rully Anggi Akbar

Anwar Sanjaya. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komedian Anwar BAB mengaku sempat memberikan peringatan kepada sahabatnya, Boiyen, saat mulai menjalin hubungan asmara dengan Rully Anggi Akbar.
Peringatan tersebut disampaikannya sebagai bentuk perhatian pada sang sahabat mengingat Anwar BAB memiliki firasat yang kurang enak terhadap sosok pria yang saat itu masih menjadi kekasih Boiyen.
Menurut Anwar, dia menerima banyak informasi dan sinyal dari orang-orang yang mengindikasikan kurang positif. Hal itu membuatnya merasa perlu untuk mengingatkan Boiyen, meski tetap menghormati apa pun keputusan yang diambilnya.
“Aku sudah bilang ke dia, orang kalau jatuh cinta itu bego, iya kan? Banyak yang ngasih clue ke aku sampai banyak yang DM. Bahkan dari teman-teman aku, kan ruang lingkup kita di entertain sempit ya,” ujar Anwar dalam podcast bersama Ivan Gunawan.
Anwar BAB tahu tentang hubungan Boiyen dengan Rully karena diceritakan langsung oleh Boiyen pada saat mereka baru menjalin hubungan asmara. Mendengar kabar tersebut, Anwar BAB menunjukkan rasa penasarannya dan ingin mengenal sosok pria itu lebih dekat.
Anwar BAB menyarankan Boiyen untuk melakukan traveling supaya lebih mengenal kepribadian Rully Anggi Akbar. Termasuk, bagaimana sikapnya dalam menghadapi situasi dan tantangan.
“Terus, pergilah trip bareng, aku ngikut. Karena kita akan tahu orang itu ketika traveling bareng, karakternya akan ketahuan. Dia penuh dengan drama apa nggak, pelit apa nggak,” jelas Anwar.
Setelah melihat dari dekat, Anwar BAB sempat ada firasat tidak enak. Dia pun sempat menanyakan tentang keyakinan Boiyen terkait hubungannya dengan Rully Anggi Akbar.
"Pas aku ikut, aku lihat seperti apa dia nih. Sempat ada pertanyaan aku ke Boiyen, ‘lo yakin?’ Tapi aku nggak mau meng-cut off, karena rasa orang beda-beda,” katanya.
