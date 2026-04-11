Sischa Widya Maharani
12 April 2026, 03.50 WIB

Comeback Voldemort? Ralph Fiennes Ungkap Pernah Dapat Tawaran dari Series Harry Potter HBO

Ralph Fiennes memerankan Voldemort di film Harry Potter. (Getty Images dan Instagram @harrypotter)

JawaPos.com - Ralph Fiennes kembali menjadi sorotan setelah membahas kemungkinan dirinya kembali memerankan karakter ikonik Voldemort.

Aktor tersebut sebelumnya dikenal luas melalui perannya sebagai musuh utama dalam film Harry Potter dari tahun 2005 hingga 2011.

Dalam sebuah The Claudia Winkleman Show di BBC, Fiennes mengatakan fakta mengejutkan tentang tawaran untuk memerankan Voldemort lagi 

"Saya ingat ditanya 'apakah saya akan memerankan peran itu lagi?'" ucapnya yang dikutip dari BBC.

Hal ini terjadi beberapa tahun lalu, sebelum pemeran untuk serial baru diumumkan. Ia pun menjawab dengan antusias.

"Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya berkata, ‘Ya, saya sangat ingin,’" ujarnya menegaskan keinginannya untuk kembali memerankan karakter tersebut jika diberi kesempatan.

Namun, ia juga menyadari bahwa sejak saat itu belum ada perkembangan atau tawaran resmi terkait peran Voldemort.

Fiennes bahkan menyebut bahwa kemungkinan dirinya kembali sebagai Voldemort kini terasa semakin kecil dan mungkin sudah terlewat.

"Kesempatan itu sudah berlalu," ujar sang aktor.

Sementara itu, adaptasi serial terbaru Harry Potter yang diproduksi oleh HBO masih dalam tahap produksi.

