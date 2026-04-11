Comeback Voldemort? Ralph Fiennes Ungkap Pernah Dapat Tawaran dari Series Harry Potter HBO

JawaPos.com - Ralph Fiennes kembali menjadi sorotan setelah membahas kemungkinan dirinya kembali memerankan karakter ikonik Voldemort.

Aktor tersebut sebelumnya dikenal luas melalui perannya sebagai musuh utama dalam film Harry Potter dari tahun 2005 hingga 2011.

Dalam sebuah The Claudia Winkleman Show di BBC, Fiennes mengatakan fakta mengejutkan tentang tawaran untuk memerankan Voldemort lagi

"Saya ingat ditanya 'apakah saya akan memerankan peran itu lagi?'" ucapnya yang dikutip dari BBC.

Hal ini terjadi beberapa tahun lalu, sebelum pemeran untuk serial baru diumumkan. Ia pun menjawab dengan antusias.

"Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya berkata, ‘Ya, saya sangat ingin,’" ujarnya menegaskan keinginannya untuk kembali memerankan karakter tersebut jika diberi kesempatan.

Namun, ia juga menyadari bahwa sejak saat itu belum ada perkembangan atau tawaran resmi terkait peran Voldemort.

Fiennes bahkan menyebut bahwa kemungkinan dirinya kembali sebagai Voldemort kini terasa semakin kecil dan mungkin sudah terlewat.

"Kesempatan itu sudah berlalu," ujar sang aktor.