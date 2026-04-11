Comeback Voldemort? Ralph Fiennes Ungkap Pernah Dapat Tawaran dari Series Harry Potter HBO

Ralph Fiennes memerankan Voldemort di film Harry Potter. (Getty Images dan Instagram @harrypotter)
JawaPos.com - Ralph Fiennes kembali menjadi sorotan setelah membahas kemungkinan dirinya kembali memerankan karakter ikonik Voldemort.
Aktor tersebut sebelumnya dikenal luas melalui perannya sebagai musuh utama dalam film Harry Potter dari tahun 2005 hingga 2011.
Dalam sebuah The Claudia Winkleman Show di BBC, Fiennes mengatakan fakta mengejutkan tentang tawaran untuk memerankan Voldemort lagi
"Saya ingat ditanya 'apakah saya akan memerankan peran itu lagi?'" ucapnya yang dikutip dari BBC.
Hal ini terjadi beberapa tahun lalu, sebelum pemeran untuk serial baru diumumkan. Ia pun menjawab dengan antusias.
"Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya berkata, ‘Ya, saya sangat ingin,’" ujarnya menegaskan keinginannya untuk kembali memerankan karakter tersebut jika diberi kesempatan.
Namun, ia juga menyadari bahwa sejak saat itu belum ada perkembangan atau tawaran resmi terkait peran Voldemort.
Fiennes bahkan menyebut bahwa kemungkinan dirinya kembali sebagai Voldemort kini terasa semakin kecil dan mungkin sudah terlewat.
"Kesempatan itu sudah berlalu," ujar sang aktor.
Sementara itu, adaptasi serial terbaru Harry Potter yang diproduksi oleh HBO masih dalam tahap produksi.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik
Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek