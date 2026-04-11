Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
11 April 2026, 19.02 WIB

Gubenur Khofifah Bangga Vellencia Gunawan Jadi Pemenang Mini Miss Global 2026 di Malaysia

Vellencia Gunawan dinobatkan sebagai pemenang Mini Miss Global 2026 di Malaysia. (istimewa) - Image

Vellencia Gunawan dinobatkan sebagai pemenang Mini Miss Global 2026 di Malaysia. (istimewa)

JawaPos.com -  Vellencia Gunawan, anak berbakat asal Situbondo, Jawa Timur, berhasil harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Vellencia berhasil keluar sebagai pemenang Mini Miss Global 2026 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 9 April 2026.

Prestasi membanggakan tersebut diraih Vellencia setelah melalui proses persaingan ketat bersama para peserta dari berbagai negara. Dalam kompetisi tingkat global itu, Vellencia Gunawan tampil percaya diri menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga akhirnya dinobatkan sebagai winner Mini Miss Global 2026.

Kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Situbondo dan Jawa Timur. Vellencia dinilai berhasil menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk berprestasi di tingkat global.

Prestasi gemilang yang diraih Vellencia Gunawan mendapat apresiasi secara langsung dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, khofifah.ip.

"Kita bersyukur dan bangga. Putri Situbondo, Jawa Timur, berhasil meraih gelar Winner Mini Miss Global 2026 dalam ajang Kids & Teens Pageant Global 2026 di Malaysia," tulis Khofifah.

Menurut Khofifah, keberhasilan Vellencia meraih puncak prestasi menjadi bukti nyata bahwa talenta muda Jawa Timur mampu bersaing di tingkat dunia. Dan menariknya, Vellencia tidak hanya membawa pulang mahkota sebagai juara, tapi juga juga mengangkat nama bangsa di mata internasional.

"Semoga prestasi ini menginspirasi generasi muda untuk terus bermimpi, berproses, dan berprestasi. Jawa Timur bangga. Indonesia bangga," tutur Khofifah Indar Parawansa.

Di ajang ini, Vellencia Gunawan mewakili Indonesia dan mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Penampilannya yang memukau serta kepribadian yang positif membuatnya unggul dari para para peserta lain dari sejumlah negara.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Polemik PSSI Jawa Timur! Askot Surabaya Persoalkan Plt Ketua Asprov Angkat Kepengurusan Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

Polemik PSSI Jawa Timur! Askot Surabaya Persoalkan Plt Ketua Asprov Angkat Kepengurusan Baru

09 April 2026, 23.32 WIB

7 Tahun Beruntun, Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Siswa Lolos SNBP Terbanyak - Image
Surabaya Raya

7 Tahun Beruntun, Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Siswa Lolos SNBP Terbanyak

02 April 2026, 23.37 WIB

10 Pantai Terindah di Jawa Timur, Cocok untuk Liburan Bersama Keluarga - Image
Travelling

10 Pantai Terindah di Jawa Timur, Cocok untuk Liburan Bersama Keluarga

26 Maret 2026, 20.53 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore