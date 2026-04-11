Gubenur Khofifah Bangga Vellencia Gunawan Jadi Pemenang Mini Miss Global 2026 di Malaysia

Vellencia Gunawan dinobatkan sebagai pemenang Mini Miss Global 2026 di Malaysia. (istimewa)
JawaPos.com - Vellencia Gunawan, anak berbakat asal Situbondo, Jawa Timur, berhasil harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Vellencia berhasil keluar sebagai pemenang Mini Miss Global 2026 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 9 April 2026.
Prestasi membanggakan tersebut diraih Vellencia setelah melalui proses persaingan ketat bersama para peserta dari berbagai negara. Dalam kompetisi tingkat global itu, Vellencia Gunawan tampil percaya diri menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga akhirnya dinobatkan sebagai winner Mini Miss Global 2026.
Kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Situbondo dan Jawa Timur. Vellencia dinilai berhasil menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk berprestasi di tingkat global.
Prestasi gemilang yang diraih Vellencia Gunawan mendapat apresiasi secara langsung dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, khofifah.ip.
"Kita bersyukur dan bangga. Putri Situbondo, Jawa Timur, berhasil meraih gelar Winner Mini Miss Global 2026 dalam ajang Kids & Teens Pageant Global 2026 di Malaysia," tulis Khofifah.
Menurut Khofifah, keberhasilan Vellencia meraih puncak prestasi menjadi bukti nyata bahwa talenta muda Jawa Timur mampu bersaing di tingkat dunia. Dan menariknya, Vellencia tidak hanya membawa pulang mahkota sebagai juara, tapi juga juga mengangkat nama bangsa di mata internasional.
"Semoga prestasi ini menginspirasi generasi muda untuk terus bermimpi, berproses, dan berprestasi. Jawa Timur bangga. Indonesia bangga," tutur Khofifah Indar Parawansa.
Di ajang ini, Vellencia Gunawan mewakili Indonesia dan mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Penampilannya yang memukau serta kepribadian yang positif membuatnya unggul dari para para peserta lain dari sejumlah negara.
