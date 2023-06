Belum Baikan dengan Fandy Christian, Dahlia Poland Rayakan Ultah Putrinya Tanpa Sang Suami

JawaPos.com - Pernikahan Dahlia Poland dan Fandy Christian masih belum membaik gara-gara kasus dugaan perselingkuhan yang mendera mereka. Bahkan, di momen bahagia ulang tahun anak mereka, keduanya tak terlihat bersama, dikutip dari POJOK SATU.

Dahlia Poland yang tinggal bersama ketiga anaknya, merayakan ulang tahun ke-4 putrinya yang bernama Rose Christian.

Dalam postingan Instagram-nya, Dahlia berfoto bersama ketiga anaknya tanpa sosok Fandy Christian.

Baca Juga: Tiket Argentina vs Australia: ”Perampokan” Memanfaatkan Nama Besar La Pulga

“Selamat ulang tahun Rose,” tulis Dahlia Poland menggunakan bahasa Inggris di Instagram @dahliachr.

Menariknya, perayaan itu jauh dari kata mewah. Dalam foto yang diunggahnya, Dahlia terlihat sedang duduk bersama ketiga anaknya sambil memegang kue ulang tahun dengan animasi princess.

Namun, di momen ulang tahun Rose itu tak terlihat wajah Fandy Christian. Tak pelak unggahan itu memancing netizen bersuara.

Baca Juga: Segera Syuting Film Horor, Masayu Anastasia Sebut Pacar Barunya Khawatir

“Ko suaminya enggak ikutan?” tulis akun @novaln***.

Meski tidak hadir atau tak ada dalam frame, sang aktor ikut berkomentar di unggahan istrinya walau hanya membagikan emoji hati berwarna biru. Namuan, komentar itu sama sekali tak dibalas Dahlia.

Fandy memilih mengucapkan selamat ulang tahun di postingan Instagram-nya. Dia terlihat mengunggah saat menggendong Rose.

Baca Juga: Ditawari Jadi Gubernur Bali, Jerinx SID: Saya Tidak Akan Pernah Mau Menjadi Politisi, Gubernur, Atau Apapun!

“Happy Bday memey Rose. Best wishes daddy’s little girl. We love you!” tulisnya.

Seperti diketahui, pernikahan Dahlia Poland dan Fandy Christian jadi sorotan publik, setelah Dahlia membongkar isi chat mesra sang suami dengan aktris yang diduga Andi Annisa.