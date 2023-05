Resmi Dijual Hari Ini, Berikut Tiga Cara Beli Tiket Konser Coldplay BCA Presale

- PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi official banking partner konser Coldplay "Music of The Spheres World Tour 2023" secara eksklusif akan menggelar penjualan tiket BCA Presale bagi nasabah penggemar Coldplay , mulai pukul 10.00 WIB pada hari ini, Rabu, 17 Mei 2023.