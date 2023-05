Taylor Swift Rilis Speak Now (Taylor’s Version) pada 7 Juli Mendatang

JawaPos.com - Di tengah kesibukannya dalam menggelar konser The Eras Tour, Taylor Swift membawa satu kejutan lagi untuk Swifties, para penggemarnya. Pada Sabtu (6/5) waktu setempat, Swift mengumumkan bahwa dirinya akan merilis album Speak Now (Taylor’s Version), yakni versi re-recording dari album studio ketiganya, Speak Now (2010).

Album itu dirilis pada 7 Juli mendatang. ’’Tepat waktu untuk 9 Juli, kalau kamu tahu sesuatu pasti kamu tahu maksudnya,’’ tulisnya di media sosial.

9 Juli merupakan tanggal yang ditulis Swift dalam lirik lagu Last Kiss, salah satu track dalam album Speak Now. Swifties pun akhirnya mengenal 9 Juli sebagai hari Last Kiss.

Swift mengungkapkan, dirinya kali pertama membuat Speak Now pada usia 18–20 tahun. Sebanyak 22 lagu di dalamnya ditulis dirinya sendiri. Lagu-lagu itu menyampaikan kejujuran yang brutal dalam dirinya dan kesedihan yang liar.

’’Aku suka album ini karena menceritakan kisah tumbuh dewasa, menggapai-gapai, terbang dan jatuh… dan hidup untuk membicarakannya,’’ tandasnya.

Sebelum memberi pengumuman resmi di media sosialnya, rupanya Swift membocorkan kabar itu saat hari pertama konser The Eras Tour di Nashville, Amerika Serikat, pada Jumat (5/5) lalu.

’’Aku pikir daripada berbicara tentang itu, aku akan menunjukkan kepadamu,’’ katanya dari atas panggung. Rupanya di layar lebar di belakang Swift terlihat cover album tersebut beserta tanggal rilisnya.

Selain 22 lagu dari versi orisinalnya, Speak Now (Taylor’s Version) akan berisi enam tambahan lagu ’’from the vault’’ yang belum pernah dirilis. Swifties pun sudah bisa melakukan pre-order, pre-save di Spotify, dan pre-add di Apple Music melalui website resmi Taylor Swift sejak Sabtu (6/5) waktu setempat.

Speak Now (Taylor’s Version) akan menjadi album re-recording ketiga Swift. Yakni, setelah Red (Taylor’s Version) dan Fearless (Taylor’s Version) yang sama-sama dirilis pada 2021. (Entertainment Weekly/Cosmopolitan/adn/c12/len)