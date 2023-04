Berhasil Bikin Netizen Baper, Ayu Ting Ting dan Boy William Bakal Rilis Lagu Duet

JawaPos.com - Ayu Ting Ting dan Boy William membuat gebrakan yakni bakal merilis lagu duet. Ini dilakukan untuk memanfaatkan momen kedekatan Ayu dan Boy yang saat ini sukses membuat netizen baper.

Hal ini diungkapkan Head Manajer Ayu Ting Ting dan Boy William dari Star Media Nusantara (SMN), Donna. “Aku berpikir dan tim, kenapa enggak bikin proyek duet sama Ayu, gimana?” tanyanya ke Boy William, seperti dalam tayangan The Family Episode, Love In The Air, Kamis (13/4) di channel Boy William, dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).

Boy sempat ragu dan mengaku tak bisa bernyanyi. Dia tak ingin ketika rekaman bagus, namun ketika tampil live malah kacau. Dia tak ingin jadi bahan bully-an netizen.

“Aku enggak bisa nyanyi seperti itu, suara gua jelek,” jawab Boy.

Namun, Donna berhasil membujuknya. Dia mengingatkan Boy waktu dulu pertama kali masuk manajemen kerap meminta pekerjaan. Namun, ketika sekarang ada peluang malah pilih-pilih. Boy pun mengiyakan untuk proyek duet ini.

Donna menyebutkan memang dalam proyek ini kesulitannya di Boy William, mengingat Ayu Ting Ting bisa bernyanyi. “Ayu sih oke karena dia penyanyi,” sebutnya.

Donna mengatakan jika Ayu dan Boy serius, mereka bisa menjadi pasangan hits di Indonesia. “Mungkin mereka bisa jadi power couple,” ujar Donna.

Di kesempatan itu, Donna sempat membujuk Ayu dan Boy agar jadian. “Jadian saja, kita (manajemen) bisa buat banyak uang,” sebutnya sambil tersenyum.

Ayu Ting Ting sempat ragu juga duet dengan Boy. “Lo yakin nyuruh dia nyanyi. Ini maaf banget ini, terlepas dari dia sohib kita, kan suaranya jelong (jelek). Lu kan tahu kadar kemampuan artis lu,” ujarnya ke Donna.

Namun, Ayu berusaha menilai dari sisi positif, salah satunya bisa aktif di dunia tarik suara lagi.

“Senang banget recording lagu baru lagi, terlebih sama Boy. Selama ini enggak pernah nyanyi bareng, tapi kali ini nyanyi bareng Boy. Mudah-mudahan kita ini bagus hasilnya, doain aja, sekarang banyak yang senang lihat gua sama dia,” beber Ayu Ting Ting.