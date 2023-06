Tudum 2023, Netflix Pamerkan One Piece hingga Cast Baru Squid Game

JawaPos.com – Di pertengahan tahun ini, Netflix kembali memamerkan calon ’’jagoan’’ mereka dalam Tudum: A Global Fan Event. Tahun ini acara tahunan tersebut dilaksanakan kemarin (18/6) di Ibirapuera Park, Sao Paulo, Brasil. Pergelaran yang dipandu Chase Stokes, Maitreyi Ramakrishnan, dan Maisa itu juga ditayangkan via YouTube.

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Tudum mengungkap banyak cuplikan dan potret eksklusif dari acara TV, film, serial, hingga game Netflix. Di antaranya, ada kabar terkait serial laris Korea Squid Game, Berlin yang merupakan spin-off Money Heist hingga bocoran untuk Emily in Paris musim keempat. Netflix juga membagikan sneak peek eksklusif dua live-action adaptasi serial animasi paling ditunggu: One Piece dan Avatar: The Last Airbender.

Uniknya, panel Tudum 2023 dibuka dan ditutup superhero. Chris Hemsworth, yang dikenal lewat peran Thor, membuka acara dengan pengumuman musim ketiga Extraction. Acara dipungkasi dengan pemutaran trailer perdana Heart of Stone, film baru Gal Gadot –pemeran Wonder Woman di DC Comics Universe– yang juga dibintangi Jamie Dornan dan Alia Bhatt. Film tersebut akan tayang 11 Agustus mendatang. (IGN/The Hollywood Reporter/fam/c12/len)

One Piece Siap Berlayar!

Para bajak laut topi jerami akhirnya siap berlayar tahun ini! Kemarin Netflix mengumumkan, serial live-action One Piece akan tayang pada 31 Agustus mendatang. Di footage pertama, para fans bisa menyaksikan gomu-gomu ikonik Luffy (Inaki Godoy) serta kru bajak laut topi jerami di kapal Thousand Sunny.

Sambutlah, Dua Lakon Baru Bridgerton Season 3!

Tim Bridgerton belum punya klip baru dari musim ketiga. Namun, di Tudum, mereka membagikan foto dua tokoh sentral di musim teranyar: Penelope (Nicola Coughlan) dan Colin (Luke Newton)!

Berlin dan Misi EUR 44 Juta Sehari

Berangkat dari kisah Money Heist, Berlin berfokus pada karakter yang diperankan Pedro Alonso itu sebelum menerima diagnosis penyakit seriusnya. Di serial solonya, Berlin dikisahkan punya ambisi merampok EUR 44 juta (Rp 720,4 miliar) di suatu sore yang telah dia rencanakan.

Emily Musim Keempat: More Fun, Fashion, and Drama!

Lily Collins, pemeran Emily, menyatakan, musim keempat bakal menjawab pertanyaan besar yang tersisa dari musim sebelumnya. ’’Meski hati Emily setia pada Paris, akan muncul banyak twist di hidupnya di musim ini,” ungkapnya. Collins juga menjanjikan, musim keempat bakal menampilkan lebih banyak keseruan, drama, dan fashion.

’’Percobaan’’ Kedua Avatar: The Last Airbender

Avatar: The Last Airbender sempat gagal total ketika di-remake dalam versi film pada 2010. Kali ini Netflix melakukan adaptasi live-action dalam kemasan serial. Di Tudum, mereka menampilkan first look Aang (Gordon Cormier), Zuko (Dallas Liu), Katara (Kiawentiio), dan Sokka (Ian Ousley). Sayang, belum ada jadwal rilis resmi.

Empat Nama Baru di Squid Game 2