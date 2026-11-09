Konflik AS-Iran Berpotensi Mereda, Harga Minyak Brent dan WTI Bergerak Beragam 

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak fluktuatif pada perdagangan Senin (9/11) pagi. Hal ini setelah ada kemungkinan berakhirnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Melansir Investing pada pukul 07:50 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,15 poin atau 0,15 persen ke level 97,89 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (6/11) pagi sebesar 99,32 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,12 poin atau 0,13 persen ke level 90,72 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (6/11) pagi sebesar 90,97 dolar per barel.

Melansir Reuters, pergerakan harga minyak pada senin terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dirinya sangat kecil kemungkinan memerintahkan serangan baru terhadap Iran selama pembicaraan untuk mengakhiri konflik terus mengalami kemajuan.

Meski demikian, kedua negara melaporkan bahwa kapal-kapal telah menjadi sasaran serangan di dalam atau sekitar Selat Hormuz.

"Itu bergantung pada apakah mereka menandatangani kesepakatan yang sangat kuat atau tidak, Jawabannya, sangat kecil kemungkinan hal itu akan diperlukan," kata Trump dikutip Reuters.

Trump sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan melanjutkan serangan besar-besaran terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu AS pekan lalu. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda operasi militer AS berskala besar.