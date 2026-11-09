Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 15.20 WIB

Konflik AS-Iran Berpotensi Mereda, Harga Minyak Brent dan WTI Bergerak Beragam 

Ilustrasi: Harga minyak dunia.(Dok.JawaPos.com) - Image

Ilustrasi: Harga minyak dunia.(Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak fluktuatif pada perdagangan Senin (9/11) pagi. Hal ini setelah ada kemungkinan berakhirnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Melansir Investing pada pukul 07:50 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,15 poin atau 0,15 persen ke level 97,89 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (6/11) pagi sebesar 99,32 dolar per barel. 

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,12 poin atau 0,13 persen ke level 90,72 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (6/11) pagi sebesar 90,97 dolar per barel.

Melansir Reuters, pergerakan harga minyak pada senin terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dirinya sangat kecil kemungkinan memerintahkan serangan baru terhadap Iran selama pembicaraan untuk mengakhiri konflik terus mengalami kemajuan. 

Meski demikian, kedua negara melaporkan bahwa kapal-kapal telah menjadi sasaran serangan di dalam atau sekitar Selat Hormuz.

"Itu bergantung pada apakah mereka menandatangani kesepakatan yang sangat kuat atau tidak, Jawabannya, sangat kecil kemungkinan hal itu akan diperlukan," kata Trump dikutip Reuters.

Trump sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan melanjutkan serangan besar-besaran terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu AS pekan lalu. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda operasi militer AS berskala besar.

Iran menyatakan akan merespons dengan menyerang target-target AS dan Israel.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Minyak Brent Turun, WTI Menguat di Tengah Harapan Perdamaian - Image
Energi

Harga Minyak Brent Turun, WTI Menguat di Tengah Harapan Perdamaian

Rabu, 4 November 2026 | 15.24 WIB

Konflik AS-Iran Memanas, Rupiah Berpotensi Kembali Tertekan - Image
Ekonomi

Konflik AS-Iran Memanas, Rupiah Berpotensi Kembali Tertekan

Senin, 12 Oktober 2026 | 14.18 WIB

Harga Minyak Dunia Terjun Bebas, Pasar Berharap Perang AS-Iran Segera Berakhir - Image
Energi

Harga Minyak Dunia Terjun Bebas, Pasar Berharap Perang AS-Iran Segera Berakhir

Kamis, 5 November 2026 | 15.26 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore