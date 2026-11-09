PHE Dorong Generasi Muda Siapkan Kompetensi Teknologi Industri Migas

Upstream Youth Champs (UYC) 2026 di Universitas Pertamina, Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi tantangan industri hulu minyak dan gas bumi (migas).
Karena itu, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mendorong generasi muda untuk memahami perkembangan teknologi sekaligus menyiapkan kompetensi untuk mendukung masa depan industri energi nasional.
Hal tersebut menjadi salah satu materi yang diperkenalkan PHE melalui program Upstream Youth Champs (UYC) 2026 di Universitas Pertamina, Jakarta.
Sebagai Subholding Upstream Pertamina, PHE memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam kegiatan operasionalnya.
Salah satunya melalui Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) untuk mengoptimalkan produksi dari lapangan migas yang telah beroperasi.
Saat ini, PHE mengelola sekitar 27 persen wilayah kerja operator migas di Indonesia. Perusahaan tersebut juga berkontribusi sekitar 65 persen terhadap lifting minyak domestik dan 35 persen terhadap lifting gas domestik.
Dekan Fakultas Teknologi Eksplorasi dan Produksi Universitas Pertamina, Harya Dwi Nugraha, mengatakan industri energi membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan lintas disiplin yang tak hanya menguasai bidang keilmuannya.
“Di industri hulu migas, misalnya, pertimbangan teknis, bisnis, dan lingkungan perlu berjalan beriringan. Karena itu, mahasiswa perlu mulai mengembangkan kemampuan tersebut sejak di bangku kuliah, baik melalui pembelajaran, pengalaman di laboratorium, kunjungan industri, maupun program magang,” ujar Harya, dikutip Senin (9/11).
Selain pemahaman mengenai industri, mahasiswa juga mendapat pembekalan pengembangan karier dari HR Practitioner sekaligus Content Creator Vina Muliana.
Ia mengajak mahasiswa mengenali potensi diri dan mengembangkan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
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