Batu Bara Perlu Dimanfaatkan Lebih Efisien, Pakar: Transisi Energi Jadi Investasi Kurangi Kerentanan

Ilustrasi tambang batu bara (The Guardian)
JawaPos.com - Batu bara masih memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan energi dan pemanfaatannya diharapkan lebih efisien.
Pakar ekonomi Universitas Jember (Unej) Ciplis Gema Qori’ah menilai, transisi energi merupakan investasi untuk mengurangi kerentanan ekonomi.
Hal itu mendorong pemerintah melakukan percepatan transisi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang berdampak luas pada perekonomian nasional.
”Situasi itu memberi alasan kuat bahwa percepatan transisi energi urgen untuk dilakukan. Hasilnya, akan terlihat dalam perekonomian yang akan mampu mengurangi kerentanan terhadap harga bahan bakar fosil, menjaga keterjangkauan energi hingga membuka sumber pertumbuhan baru," kata Ciplis Gema Qori'ah seperti dilansir dari Antara.
Dia mengatakan, faktor utama dalam mengimplementasikan transisi energi adalah reformasi subsidi dengan investasi ketahanan energi, kemudian sebagian penghematan perlu diarahkan pada perlindungan rumah tangga rentan, transportasi umum, efisiensi energi dan infrastruktur listrik bersih.
”Penyelesaiannya harus menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik. Di daerah penghasil batu bara, dukungan transisi perlu terhubung dengan rencana pembangunan dan diversifikasi sumber pendapatan,” tutur Ciplis Gema Qori'ah.
Indonesia memiliki sumber daya batu bara mencapai 97,96 miliar ton dengan cadangan sekitar 31,9 miliar ton batu bara, menjadi salah satu sumber energi yang digunakan untuk menopang aktivitas ekonomi nasional.
Komisaris PT Andalan Artha Primanusa Ivan Victor Salim mengatakan, pemanfaatan batu bara perlu diarahkan agar semakin efisien sekaligus memberikan nilai tambah.
”Batu bara masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Tantangannya adalah bagaimana komoditas ini dimanfaatkan secara lebih efisien dan memberikan nilai tambah,” ujar Ivan Victor Salim.
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