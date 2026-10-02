BPMA–PGE Bersama Koperasi Keuramat Jaya Tanda Tangani Kerja Sama Produksi Minyak Masyarakat di Aceh

JawaPos.com - PT Pema Global Energi (PGE) bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) produksi minyak masyarakat dengan Koperasi Produsen Keuramat Jaya Energi, Aceh Utara. Penandatanganan dilaksanakan di Jakarta, Kamis (1/10).

Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam mendorong pengelolaan sumur minyak masyarakat agar semakin tertata, aman, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh Utara.

Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, melalui kerja sama ini PGE akan melakukan pembelian minyak yang diproduksi dari sumur minyak masyarakat yang dikelola koperasi sesuai dengan ketentuan.

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Direktur Utama PGE Firdaus Noezula menyampaikan, apresiasi kepada BPMA atas dukungan dan kolaborasi yang telah diberikan sehingga proses kerja sama ini dapat terlaksana.

”Penandatanganan ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi dan komitmen bersama untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam Aceh bagi kesejahteraan masyarakat. Kami menyampaikan apresiasi kepada BPMA yang telah mendorong dan mendukung percepatan proses kerja sama ini, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi,” ujar Firdaus.

Firdaus menambahkan, PGE memandang kerja sama ini bukan semata-mata sebagai hubungan bisnis, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pengelolaan sumur minyak masyarakat yang lebih tertib dan berkelanjutan.

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Plh Kepala Dinas ESDM Aceh Irwansyah menyampaikan dukungan Pemerintah Aceh terhadap kerja sama tersebut.

Menurut dia, pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertata akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.