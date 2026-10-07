EMP Investasi Rp 3,6 Triliun di Perusahaan Migas AS HighPeak Energy

ILUSTRASI. Rig migas lepas pantai. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) menggelontorkan investasi sebesar USD 200 juta atau sekitar Rp 3,6 triliun ke perusahaan minyak dan gas bumi (migas) Amerika Serikat (AS), HighPeak Energy, Inc.
Investasi tersebut dilakukan melalui pembelian saham preferen konversi yang baru diterbitkan oleh HighPeak. Berdasarkan kesepakatan, saham preferen tersebut dapat dikonversi menjadi saham biasa HighPeak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan konversi yang berlaku.
Direktur Utama dan CEO EMP, Syailendra S. Bakrie, mengatakan investasi tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk mendorong pertumbuhan melalui ekspansi organik maupun anorganik.
“Pertumbuhan EMP akan tetap berfokus pada kombinasi ekspansi organik dan anorganik. Kami akan terus berfokus untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan nilai dari aset-aset yang kami operasikan saat ini, sekaligus secara disiplin mencari peluang pertumbuhan anorganik, baik di Indonesia maupun di pasar internasional,” ujar Syailendra dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/10).
Syailendra mengatakan, investasi di HighPeak menjadi salah satu langkah penting dalam strategi pertumbuhan EMP dan berpotensi memberikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.
“Kami meyakini bahwa investasi di HighPeak merupakan salah satu langkah penting dalam strategi tersebut dan berpotensi memberikan nilai jangka panjang yang signifikan bagi para pemegang saham EMP, didukung oleh pengalaman manajemen dan kapabilitas operasional HighPeak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama dan CFO EMP, Edoardus Ardianto, mengatakan investasi tersebut juga diharapkan membuka peluang sinergi antara portofolio EMP dan aset yang dimiliki HighPeak.
Sinergi tersebut mencakup transfer pengetahuan teknis serta pemanfaatan pengalaman terkait praktik operasional, teknologi, dan kapabilitas industri hulu migas Amerika Utara.
“Kami berharap dapat memperoleh sinergi dalam bentuk transfer pengetahuan teknis maupun nilai tambah antara portofolio EMP yang ada dengan aset-aset HighPeak, terutama melalui exposure terhadap praktik operasional, teknologi dan kapabilitas di industri hulu Amerika Utara,” ujar Edoardus.
Dia menegaskan, investasi tersebut akan didanai secara independen oleh EMP. Dengan demikian, perseroan tetap memiliki ruang untuk mengoptimalkan peluang investasi kembali di masa mendatang sekaligus menjaga disiplin dalam pengalokasian modal.
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