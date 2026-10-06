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Antara
Selasa, 6 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Asia Pasifik Sumbang Separo Investasi di Transisi Energi, Anindya Bakrie Sebut Peluang untuk RI

PLTBg Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. (Nurul Adriyana) - Image

PLTBg Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. (Nurul Adriyana)

JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Indonesia memiliki peluang kuat untuk menarik investasi dalam transisi energi yang secara global mencapai USD 2,3 triliun.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan, transisi energi kini tidak lagi sebatas agenda perubahan iklim, tetapi telah menjadi bagian penting dari daya saing ekonomi, ketahanan energi, dan strategi industri Indonesia.

"Transisi energi semakin menjadi agenda daya saing ekonomi, ketahanan energi, dan strategi industri, dan hal ini sangat penting bagi Indonesia," ujar Anindya, dikutip Selasa (6/10).

Menurut dia, peluang investasi di sektor transisi energi tetap terbuka di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan pola perdagangan, dan meningkatnya perhatian terhadap ketahanan energi.

Investasi global dalam transisi energi mencapai rekor USD 2,3 triliun pada 2025, dengan kawasan Asia Pasifik menyumbang hampir separuh dari total investasi global.

Bagi Indonesia, peluang tersebut juga dinilai signifikan. Berdasarkan kajian jalur Indonesia menuju net zero diperkirakan menciptakan peluang investasi hingga USD 3,8 triliun sampai 2050.

Anin mengatakan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menangkap peluang tersebut, mulai dari kekayaan mineral kritis, potensi energi terbarukan yang melimpah, pasar domestik yang besar, hingga perkembangan sektor kendaraan listrik, baterai, biofuel, dan panas bumi.

"Hal tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dan membangun industri yang lebih bernilai tinggi dengan emisi karbon yang lebih rendah di dalam negeri," kata Anin.

Anindya menyampaikan tiga prioritas yang perlu diperkuat Indonesia dalam mendorong transisi energi.

Editor: Estu Suryowati
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