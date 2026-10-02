Fokus Percepat Swasembada Energi, Danantara Bakal Investasi Pabrik Etanol

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan investasi pembangunan pabrik etanol. Langkah ini sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan dan swasembada energi nasional. Investasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengatakan investasi etanol menjadi salah satu bagian dari peran Danantara dalam mendukung ketahanan energi. Khususnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

Menurutnya, Indonesia telah mencapai kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan solar melalui implementasi B50 sehingga tidak lagi melakukan impor solar. Ke depan, langkah serupa diharapkan dapat diterapkan pada kebutuhan bensin.

"Bensin ini kan beberapa negara bahkan sudah ada E50 kan, E50. Kita juga dalam rangka untuk menjadikan negara kita swasembada secara energi, kita juga mulai untuk memikirkan mulai dari E20 dulu nanti," kata Dony kepada wartawan usai acara Executive Breakfast Meeting (EBM) seri ke-6 bertajuk 'Dua Tahun Danantara' di Jakarta Selatan pada Jumat (2/10).