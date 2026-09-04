Indonesia Tawarkannya Lebih dari 100 Blok Migas ke Investor Rusia di Forum EEF

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menawarkan lebih dari 100 blok minyak dan gas (Migas) di Indonesia kepada perusahaan ataupun investor dari Rusia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan penawaran tersebut dilakukan oleh delegasi Indonesia dalam perhelatan Eastern Economic Forum di Rusia.

“Sementerian ESDM kan menawarkan sekian puluh atau sekian ratus. Lebih dari 100 blok Migas kepada investor-investor dari Rusia,” ujar Erani ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/9).

Erani mengatakan, penawaran tersebut dilakukan dengan tetap melaksanakan sejumlah tahapan yang diperlukan dalam proses lelang pengelolaan blok Migas.

“Jika mereka tertarik untuk mengikuti proses (lelang),” ujarnya.

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Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Federasi Rusia pada 1-4 September 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membawa mandat untuk memastikan sektor energi menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan kerja sama bilateral kedua negara.

Bagi Kementerian ESDM, keterlibatan Menteri Bahlil Lahadalia dalam kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan agenda energi yang dibahas pada tingkat kepala negara dapat diterjemahkan dalam kerja sama sektoral yang konkret.