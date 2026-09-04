Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 4 September 2026 | 23.07 WIB

Indonesia Tawarkannya Lebih dari 100 Blok Migas ke Investor Rusia di Forum EEF

Sekjen Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika. - Image

Sekjen Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika.

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menawarkan lebih dari 100 blok minyak dan gas (Migas) di Indonesia kepada perusahaan ataupun investor dari Rusia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan penawaran tersebut dilakukan oleh delegasi Indonesia dalam perhelatan Eastern Economic Forum di Rusia.

“Sementerian ESDM kan menawarkan sekian puluh atau sekian ratus. Lebih dari 100 blok Migas kepada investor-investor dari Rusia,” ujar Erani ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/9).

Erani mengatakan, penawaran tersebut dilakukan dengan tetap melaksanakan sejumlah tahapan yang diperlukan dalam proses lelang pengelolaan blok Migas.

“Jika mereka tertarik untuk mengikuti proses (lelang),” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Federasi Rusia pada 1-4 September 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membawa mandat untuk memastikan sektor energi menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan kerja sama bilateral kedua negara.

Bagi Kementerian ESDM, keterlibatan Menteri Bahlil Lahadalia dalam kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan agenda energi yang dibahas pada tingkat kepala negara dapat diterjemahkan dalam kerja sama sektoral yang konkret.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, kehadiran Menteri ESDM dalam kunjungan tersebut memiliki peran strategis untuk mengawal tindak lanjut agenda energi yang sudah disepakati di tingkat Kepala Negara.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Berada di Luar Kewenangan Daerah, Pemprov Kaltim Tetap Minta Jatah Hak Pengelolaan Cadangan Migas di Blok Ganal - Image
Ekonomi

Berada di Luar Kewenangan Daerah, Pemprov Kaltim Tetap Minta Jatah Hak Pengelolaan Cadangan Migas di Blok Ganal

Sabtu, 25 April 2026 | 22.18 WIB

Kejar Target Produksi, ESDM Tawarkan 116 Blok Migas Baru ke Calon Investor - Image
Energi

Kejar Target Produksi, ESDM Tawarkan 116 Blok Migas Baru ke Calon Investor

Sabtu, 25 April 2026 | 06.59 WIB

Pemprov Kaltim Minta Participating Interest atas Hak Kelola Migas di Blok Ganal - Image
Energi

Pemprov Kaltim Minta Participating Interest atas Hak Kelola Migas di Blok Ganal

Sabtu, 25 April 2026 | 00.33 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore