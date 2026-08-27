Potensi Panas Bumi capai 55 MW, Gunung Ungaran Perlu Dibor 1.900-2.200 Meter

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa pengembangan panas bumi Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang, berpotensi menghasilkan energi listrik dari pembangkit mencapai 55 megawatt (MW).

Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Dinas ESDM Jateng Dwi Suryono menyebutkan, luasan lahannya mencapai 29.800 hektare yang diperkirakan menyumbang 4-5 persen total bauran EBT di Jateng.

Untuk dapat mendulang energi panas bumi tersebut, kata Suryono, diperkirakan memerlukan pengeboran hingga kedalaman 1.900-2.200 meter.

Namun demikian, ia mengingatkan pengeboran tidak dilakukan di sembarang tempat, tetapi berdasar potensi panas bumi dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Jika ditemukan panas bumi sesuai perkiraan dan tahapan izin lancar, lanjut dia, pembangkit panas bumi dengan nilai investasi 300 juta dolar AS itu akan beroperasi pada 2031.

"Untuk membuktikan adanya potensi panas bumi, perlu dilakukan pengeboran. Namun, tentunya seluruh fase-fase perizinan harus terpenuhi. Jika sesuai timeline, maka pengeboran akan dilakukan pada akhir 2028, atau di awal 2029," katanya dikutip dari Antara, Kamis (27/8).

Kalau didapat panas bumi yang cukup, kata dia, akan dibangun infrastruktur dan baru 2031 dilakukan commercial operation date atau COD untuk menghasilkan listrik, yang ditransmisikan ke sistem jaringan interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali.

Ia juga memastikan rencana eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran, yang terletak Kabupaten Semarang dan perbatasan Kendal itu akan melalui proses ketat, mulai izin lingkungan, hingga public hearing yang melibatkan masyarakat setempat.