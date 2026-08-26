PLN Bangun Gardu Hubung Spesial, Listrik dari PSEL Bekasi Langsung Disalurkan ke Warga

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo (kanan). (PT PLN IP/Antara)
JawaPos.com - PT PLN (Persero), berencana membangun gardu penghubung untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah menjadi enegri listrik (PSEL) kepada masyarakat Kota Bekasi.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan hal tersebut dilakukan karena kebutuhan listrik Kota Bekasi cukup tinggi dan jarak yang dibutuhkan untuk menyalurkan ke gardu hubung lebih dekat jika dibandingkan ke gardu induk.
”Maka kita mendedikasikan listrik dari PSEL Bekasi untuk Kota Bekasi. Tadinya mau kita sambung ke Gardu Induk, yang kemudian ke mana-mana, kita bangun Gardu Hubung yang hanya 5 kilometer dari sini,” ujar Darmawan dalam peresmian pembangunan PSEL, di Bekasi, Rabu (26/8).
Darmawan menjelaskan, PSEL Bekasi memiliki kapasitas listrik sebesar 27 megawatt (MW) dengan kapasitas terpasang 36 MW. Dengan kapasitas tersebut, penyaluran listrik dari PSEL menuju gardu penghubung akan menggunakan jaringan listrik melalui tiang listrik.
“Nah, karena ini hanya 27 megawatt dengan terpasang 36, maka ini menggunakan tiang listrik biasa ke Gardu Hubung. Yang Gardu Hubung itu khusus, spesialis untuk Kota Bekasi. Plus lagi, jadi Pak Wali bisa menyampaikan,” katanya.
Ia mengatakan, setelah PSEL Bekasi memasuki tahap komisioning dan mulai menghasilkan listrik dari pengolahan sampah, listrik tersebut akan disalurkan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.
“Begitu PSEL nanti komisioning bahwa listriknya ini dari sampah. Sampahnya Kota Bekasi masuk ke sampah di sini, kemudian produksi listrik kita kirim kembali ke Kota Bekasi. Untuk itu sekali lagi, kami sangat bangga sekali bisa hadir di sini,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), meresmikan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy di Ciketing, Kota Bekasi.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan peresmian pembangunan PSEL menandai hadirnya solusi untuk menjawab tantangan darurat sampah di Indonesia dan secara terkhusus di kota Bekasi.
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Jawa Pos
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