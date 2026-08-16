Pasokan Listrik Utama di Flores Kembali Normal, PLN Fokus Pulihkan Distribusi ke Masyarakat

JawaPos.com - PT PLN (Persero) terus bergerak cepat mengamankan dan memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pascagempa bumi berkekuatan M7,7 yang terjadi pada Sabtu (15/8) pagi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terjun langsung ke lapangan untuk memastikan percepatan pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak berjalan optimal.

Darmawan mengatakan, sesaat setelah gempa terjadi, PLN langsung mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengamankan infrastruktur kelistrikan sekaligus memulihkan pasokan secara bertahap.

Seluruh proses dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan.

Dalam kurang dari 12 jam setelah gempa, seluruh 11 Gardu Induk (GI) yang sempat terdampak berhasil dipulihkan dan kini kembali beroperasi 100 persen.

Pulihnya seluruh GI menjadi langkah penting untuk memastikan sistem pasokan utama kembali normal sekaligus mempercepat penyaluran listrik menuju jaringan distribusi dan pelanggan di berbagai wilayah Flores.

“Alhamdulillah, dari sisi pembangkitan Daya Mampu Pasok sudah mencapai 111 MW. Ini lebih dari cukup untuk melayani beban saat ini sekitar 95 MW maupun kondisi normal sekitar 105 MW. Seluruh 11 Gardu Induk juga sudah pulih 100 persen. Artinya, dari sisi pasokan utama kita sudah sangat siap,” ujar Darmawan.

Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung proses pemulihan kelistrikan di Flores.

“Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi Pemerintah Daerah, BPBD, TNI, dan Polri yang bersama-sama mendukung upaya pemulihan PLN di lapangan. Sinergi ini sangat membantu kami menghadapi berbagai tantangan dan mempercepat proses pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak,” tambah Darmawan.