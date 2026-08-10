Selat Hormuz Masih Terhambat, Harga Minyak Mentah Dunia Melonjak Hari Ini

Dalam kondisi damai, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan gas alam cair global melintasi Selat Hormuz / Foto: (Al Jazeera)
JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak naik pada perdagangan Senin (10/8) akibat tidak jelasnya kesepakatan perdamaian di timur tengah yang membuat operasional tanker di Selat Hormuz terhambat.
Melansir Investing, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 2,44 poin atau 2,98 persen ke level 84,65 dollar per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,81 poin atau 1,05 persen ke level 79,04 dollar per barel.
Dilansir Reuters Iran masih tidak mau membuka secara penuh jalur pelayaran di Selat Hormuz dan telah mencapai kesepakatan dengan Oman untuk menentukan jalur pelayaran baru, hanya saja untuk kapal AS masih harus memenuhi persyaratan lainnya.
Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) menyatakan tidak akan membuka kembali Selat Hormuz hingga Amerika Serikat (AS) memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh negaranya. Salah satu syarat tersebut termasuk kompensasi atas kerusakan akibat perang.
Adapun, sejumlah tuntutan Iran mencakup penghentian ancaman dan serangan militer, pencabutan sanksi AS, penghentian blokade terhadap pelabuhan Iran, pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta kompensasi atas kerusakan akibat perang.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kesepakatan dengan Oman mengenai pengaturan jalur pelayaran baru di Selat Hormuz telah berada pada tahap akhir. Namun, kesepakatan tersebut belum berarti selat akan segera dibuka.
Ia menegaskan pembukaan kembali Selat Hormuz tetap bergantung pada pemenuhan sejumlah tuntutan Iran oleh AS. Kesepakatan Iran dan Oman nantinya akan mengatur jalur pelayaran yang digunakan setelah persyaratan tersebut dipenuhi dan lalu lintas kapal kembali dibuka.
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