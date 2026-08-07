Kabar Baik! Harga LPG di Papua Bakal Turun, Ditargetkan Sama dengan Jawa

JawaPos.com – Harga LPG di Papua ditargetkan turun hingga mendekati harga di Pulau Jawa. PT Perta Daya Gas (PDG) tengah membangun infrastruktur gas di Papua, termasuk Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, yang diharapkan mampu memangkas biaya distribusi sehingga harga LPG di wilayah timur Indonesia menjadi lebih terjangkau.

Saat ini, harga LPG nonsubsidi 12 kilogram di Papua masih berada di kisaran Rp277 ribu hingga Rp300 ribu per tabung, bahkan pada kondisi tertentu dapat mencapai sekitar Rp495 ribu.

Sebagai perbandingan, harga LPG 12 kilogram di Pulau Jawa umumnya dijual pada kisaran Rp210 ribu hingga Rp220 ribu per tabung.

Sekretaris Perusahaan PT Perta Daya Gas, Ucok Charles Kairupan, mengatakan pembangunan SPBE di KEK Sorong telah mencapai lebih dari 50 persen dan ditargetkan rampung pada September atau Oktober tahun ini.

"Sebentar lagi harga gas LPG di Papua bakal seperti di Jawa," ujar Ucok saat Media Gathering bersama media massa di Jakarta, Kamis (6/8).

Ucok menjelaskan, pasokan LPG untuk SPBE di KEK Sorong nantinya akan dialirkan melalui jaringan pipa gas sepanjang 1,4 kilometer yang terhubung langsung dengan sumber gas Petrogas.

Skema tersebut menggantikan sistem distribusi yang selama ini mengandalkan pengiriman menggunakan truk.

Menurutnya, penggunaan jaringan pipa akan membuat distribusi LPG menjadi lebih efisien, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan berdampak pada harga jual kepada masyarakat.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan fasilitas penyimpanan dengan total kapasitas 50 ton. Tangki tersebut akan dibagi menjadi dua unit agar operasional dan proses distribusi lebih fleksibel.