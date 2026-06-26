Rupiah Berpotensi Kembali Menguat pada Hari Ini, 26 Juni 2026

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpotensi kembali menguat pada perdagangan Jumat (26/6), usai ditutup menguat 9 poin menjadi Rp 17.943 per dollar AS pada perdagangan Kamis (25/6).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pergerakan Rupiah hari ini akan dipengaruhi oleh sikap pemerintah dalam menghadapi gejolak geopolitik global sejak Februari 2026.

"Untuk perdagangan (26/6) mata uang Rupiah fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp 17.940 - Rp 17.990," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Jumat (26/6).

Ibrahim mengatakan, salah satu sentimen positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah adalah upaya pemerintah menganalisis berbagai skenario dampak perang untuk rentang 5, 6, hingga 10 bulan. Seluruhnya bisa dilalui.

Terutama dampak perang di timur tengah terhadap pasokan minyak untuk kebutuhan di dalam negeri.

Menurut dia, dengan upaya tersebut, maka ketergantungan impor minyak Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah kini hanya berada di level 20 pesen.

Selain itu, langkah diversifikasi pasokan telah dilakukan dengan menyasar negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Gabon.

Pemenuhan energi juga ditopang oleh komitmen pembelian dari AS dan Venezuela melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

“Dengan upaya tersebut pemerintah meyakini kondisi perekonomian Indonesia 2026 masih terjaga dengan baik. Apalagi, kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 5,61 persen,” ucapnya.