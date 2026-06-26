Rupiah Berpotensi Kembali Menguat pada Hari Ini, 26 Juni 2026

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpotensi kembali menguat pada perdagangan Jumat (26/6), usai ditutup menguat 9 poin menjadi Rp 17.943 per dollar AS pada perdagangan Kamis (25/6).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pergerakan Rupiah hari ini akan dipengaruhi oleh sikap pemerintah dalam menghadapi gejolak geopolitik global sejak Februari 2026.
"Untuk perdagangan (26/6) mata uang Rupiah fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp 17.940 - Rp 17.990," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Jumat (26/6).
Ibrahim mengatakan, salah satu sentimen positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah adalah upaya pemerintah menganalisis berbagai skenario dampak perang untuk rentang 5, 6, hingga 10 bulan. Seluruhnya bisa dilalui.
Terutama dampak perang di timur tengah terhadap pasokan minyak untuk kebutuhan di dalam negeri.
Menurut dia, dengan upaya tersebut, maka ketergantungan impor minyak Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah kini hanya berada di level 20 pesen.
Selain itu, langkah diversifikasi pasokan telah dilakukan dengan menyasar negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Gabon.
Pemenuhan energi juga ditopang oleh komitmen pembelian dari AS dan Venezuela melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART).
“Dengan upaya tersebut pemerintah meyakini kondisi perekonomian Indonesia 2026 masih terjaga dengan baik. Apalagi, kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 5,61 persen,” ucapnya.
Angka tersebut berada di atas rata-rata negara G20 maupun pertumbuhan ekonomi global.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan