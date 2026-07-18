Harga Minyak Dunia Melonjak 4 Persen Imbas Ketegangan AS-Iran yang Memanas di Kawasan Teluk

JawaPos.com - Harga minyak melonjak hingga lebih dari 4 persen pada penutupan perdagangan Jumat (17/7) setelah Amerika Serikat dan Iran meningkatkan serangan di kawasan Teluk. Membuat pengiriman minyak terancam oleh potensi penutupan Laut Merah.

Dilansir Reuters, Kontrak berjangka minyak mentah Brent ditutup naik USD 3,87 atau 4,59 persen menjadi USD 88,10 per barel, sementara kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik USD 3,54 atau 4,48 persen menjadi USD 82,49 per barel.

Dalam sepekan, kedua acuan harga minyak tersebut naik sekitar 16 persen Brent mencatat kenaikan mingguan ketiga berturut-turut, sedangkan WTI mencatat kenaikan mingguan kedua berturut-turut.

Kedua negara yang bermusuhan itu memperluas pertempuran pada hari Jumat. Amerika Serikat menyerang jembatan dan sebuah bandara di Iran, sementara Teheran menyerang pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi di Kuwait.

Iran mengatakan pihaknya juga melancarkan lebih banyak serangan terhadap fasilitas-fasilitas AS di Timur Tengah, termasuk serangan langsung pertama di Suriah, setelah enam malam berturut-turut serangan AS terhadap fasilitas militer Iran.

Presiden Lipow Oil Associates, Andrew Lipow mengatakan pasar bereaksi terhadap meningkatnya permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat yang minggu ini memuncak dengan serangan setiap malam terhadap infrastruktur Iran serta aksi balasan Iran terhadap infrastruktur negara-negara tetangganya.

"Jika lebih banyak kapal tanker menjadi sasaran tembakan dan mengalami kerusakan, harga minyak akan terus naik karena para pemilik kapal kemungkinan akan menolak memasuki Teluk Persia," ujar Adrew.

Gencatan senjata yang runtuh antara Amerika Serikat dan Iran telah menyebabkan penurunan tajam arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz karena Iran menargetkan kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut.

Sebelum perang dengan Iran, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati selat itu. Iran juga telah mendesak kelompok Houthi untuk menutup jalur pelayaran di Laut Merah apabila AS menyerang infrastruktur kelistrikan Iran.