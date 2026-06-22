Harga Minyak Dunia Terkoreksi, Purbaya : Harga Pertamax Berpotensi Turun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series berpotensi mengalami penyesuaian kembali atau turun.
Ia mengatakan, potensi penurunan tersebut sejalan dengan adanya koreksi pada harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir.
“Saya yakin dengan potensi menurunya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain akan turun,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (22/6).
Purbaya mengatakan, pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga Pertamax pada 10 Juni 2026 karena adanya tekanan dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang cukup signifikan.
Sebagaimana diketahui, lonjakan harga minyak dunia terjadi karena memanasnya tensi geopolitik global khususnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz.
Menurutnya, dengan adanya penurunan harga minyak mentah dunia seharusnya membuat pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia akan membaik.
“Momentum pertumbuhan ekonomi harusnya membaik ke depan, karena kan kita tahu, salah satu tekanan yang kita alami adalah ketika harga minyak dunia naik, kita terpaksa menaikkan sebagian harga BBM yang tidak bersubsidi, walaupun yang bersubsidi kita pertahankan,” ujarnya.
Purbaya mengatakan kondisi fiskal Indonesia saat ini berada dalam kondisi sehat dan terjaga ditengah gejolak geopolitik global. Menurutnya, posisi Indonesia diuntungkan dalam menghadapi risiko gangguan energi global. Berdasarkan analisis risiko, posisi Indonesia berada pada kuadran eksposur rendah dengan penahan yang kuat.
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