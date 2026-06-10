Pipa Transmisi CISEM II Resmi Beroperasi, Jalur Gas Jatim-Jabar kini Tersambung Penuh

JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bersama PT Pertamina Gas (Pertagas) menandai babak baru penguatan infrastruktur energi nasional melalui rampungnya proses commissioning sistem metering Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon–Semarang II (CISEM II).

Penyelesaian tahapan ini memastikan kesiapan operasional proyek yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dalam menghubungkan jaringan transmisi gas di Pulau Jawa secara lebih terintegrasi.

Peresmian commissioning sistem metering dan integrasi CISEM II dengan jaringan transmisi gas Jawa Barat dilaksanakan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di fasilitas Kandang Haur Timur (KHT), Indramayu.

Beroperasinya CISEM II memperkuat konektivitas sistem penyaluran gas nasional dari wilayah timur hingga barat Pulau Jawa. Infrastruktur ini diharapkan meningkatkan keandalan distribusi gas bumi, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendukung kebutuhan sektor industri yang terus berkembang.

Jalur pipa CISEM II memiliki panjang sekitar 242 kilometer dan tersambung dengan CISEM I yang sebelumnya telah beroperasi pada ruas Semarang–Batang. Sebelum dinyatakan siap digunakan, berbagai tahapan pengujian, termasuk pemeriksaan fasilitas dan flow test, telah dilakukan untuk memastikan seluruh sistem bekerja sesuai standar operasional dan terintegrasi dengan jaringan eksisting milik Pertagas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menilai beroperasinya CISEM II menjadi pencapaian penting dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.

"Setelah keberhasilan CISEM I, hari ini kita menyaksikan commissioning CISEM II yang melengkapi keterhubungan jaringan pipa gas bumi di Pulau Jawa. Infrastruktur ini memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kemampuan sistem dalam menyalurkan gas ke berbagai wilayah dan sektor pengguna. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga proyek strategis ini dapat diselesaikan dan dioperasikan dengan baik," ujar Laode dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/6).

Pada April 2026, Kementerian ESDM melalui proses seleksi yang dilaksanakan LEMIGAS menetapkan Pertagas sebagai operator CISEM II. Penunjukan ini melanjutkan peran perusahaan yang sebelumnya juga mengoperasikan CISEM I sejak 2023.