Sistem Kelistrikan Sumatra Berangsur Normal, PLN Pulihkan 176 Gardu Induk

JawaPos.com - PT PLN (Persero) terus melanjutkan pemulihan sistem kelistrikan di wilayah Sumatra setelah terjadi gangguan besar pada jaringan transmisi interkoneksi Sumatra.

Hingga Minggu (24/5) pukul 06.00 WIB, sebanyak 176 gardu induk yang sebelumnya terdampak telah kembali beroperasi normal. Pemulihan tersebut membuat aliran listrik ke pelanggan mulai menyala kembali secara bertahap.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, meninjau langsung kesiapan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan di Pekanbaru, Riau, Minggu (24/5). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa proses penanganan gangguan dilakukan secara intensif sejak insiden terjadi pada Jumat (22/5).

PLN, kata Darmawan, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait di daerah untuk mempercepat pemulihan sistem, mulai dari pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, hingga distribusi listrik ke pelanggan.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras tanpa henti seluruh personel di lapangan serta dukungan dari Kementerian ESDM dan berbagai pihak di Daerah, sistem kelistrikan Sumatra kini telah kembali normal. Pelanggan yang sempat terdampak saat ini kembali mendapatkan pasokan listrik secara bertahap,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, seluruh tahapan pemulihan dilakukan dengan tetap mengutamakan keamanan serta keandalan sistem kelistrikan. Setelah koneksi jaringan transmisi Sumatra berhasil dipulihkan, PLN melanjutkan proses pengoperasian pembangkit dan sinkronisasi sistem secara bertahap agar suplai daya kembali masuk ke jaringan transmisi Sumatra.

Dengan langkah tersebut, pasokan listrik di berbagai wilayah terdampak perlahan kembali normal.

Darmawan turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan dan kesabaran selama proses pemulihan berlangsung.