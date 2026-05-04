Pemerintah Tindak Lanjut Temuan 13 Sumur Migas di Kawasan Transmigrasi Kaltim, Nilai Ekonomi Tembus Rp 2,5 Triliun

JawaPos.com — Rencana pengembangan 13 sumur minyak dan gas (migas) baru di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diproyeksi membawa nilai ekonomi hingga triliunan rupiah.

Proyek ini menjadi bagian dari pemanfaatan potensi energi di kawasan transmigrasi yang kini mulai dilirik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto memastikan bahwa pengembangan 13 sumur ini merupakan proyek baru di luar 79 sumur-sumur yang telah lebih dulu dieksplorasi.

Adapun potensi cadangan dari sumur tersebut diperkirakan mencapai 1 juta barel minyak dan 11,64 miliar kaki kubik gas. Pengelolaannya akan dilakukan oleh Pertamina melalui skema kerja sama pemanfaatan lahan transmigrasi.

"Untuk potensi gasnya itu 11,64 miliar kaki kubik. Untuk minyaknya 1 juta barel," kata Djoko di Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Senin (4/5).

Nilai ekonomi dari pengembangan sumur-sumur tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Angka ini berasal dari kombinasi potensi cadangan minyak dan gas yang akan dikembangkan.

"Jadi secara total akan menghasilkan revenue pada kita ya, itu sekitar Rp2,5 triliun," kata Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Sunaryanto.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari transformasi pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi.